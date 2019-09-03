Meryem Uzerli 76. Venedik Film Festivali'nde

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Venedik’te. 76. Venedik Film Festivali’ne katılan ve festival alanına tekneyle giden Uzerli, Tony Ward elbisesi ile dikkat çekti.

Sütlü kahve tonlarında, adeta bir nişan elbiesini andıran kıyafet, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakterine gönderme yaptı. Markanın 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunda yer alan straplez elbise, pek çok kişi tarafından beğenilmedi ve abartı bulundu. Uzerli’nin Hürrem’e benzemeye çalışması ise ‘Gündem mi olmaya çalışıyor’ gibi yorumların yapılmasına neden oldu.



