MAGAZİN

Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Uzunca bir süredir yeni bir projede izlemediğimiz oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla büyük beğeni aldı.

Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşım

Başrolünde oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile Türk seyircisinin gönlünde taht kuran Meryem Uzerli, sonrasında yer aldığı projelerden ne yazık ki istediği başarıyı yakalayamadı.

Dizinin son bölümlerinde sürpriz bir şekilde yapımı bırakan ve ‘Tükenmişlik Sendromu’ yaşadığı gerekçesiyle Almanya’ya dönen Uzerli, bir süre memleketinde kaldıktan sonra yeni dizi ve film projeleri için Türkiye’ye dönmüştü.

Ancak yer aldığı projelerden istediği başarıyı yakalayamayan Uzerli şimdilerde reklamlarda boy gösteriyor. Sosyal medya hesabından kızıyla çekilmiş fotoğraflarına da yer veren Uzerli bu defa instagram hesabının hikaye kısmından evinde çekilmiş bir karesine yer verdi.

meryem-zerli


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Anahtar Kelimeler:
meryem uzerli instagram

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