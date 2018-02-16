MESAM'da gerginlik artıyor: Mahkemeye taşındı

Arif Sağ ve Orhan Gencebay'ın dostluğunun bitmesine sebep olan tartışmalarla gündeme gelen MESAM'da yeni bir olay yaşandı.

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde MESAM’ın asli üyesi olan Suat Suna’nın seçimle yönetim kurulu üyeliğine getirildiği belirtildi.

İddiaya göre MESAM Yönetim Kurulu üyeleri Ali Haydar Timisi, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa ve Cahit Berkay’ın 3 Ocak’ta MESAM Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe vererek Suat Suna’nın görevi gereği öğrendiği MESAM’a ait sır niteliğindeki bilgileri, MESAM üyesi olmayan kişilerle paylaştığını ve Facebook’tan ifşa edilmesine sebebiyet verdiğini öne sürdüler.

Suna’nın Haysiyet Kurulu’na sevk edilerek cezalandırılmasını istediler. Suat Suna yönetim kurulunun aldığı kararla 26 Ocak’da MESAM’dan ihraç edildi. Üyelikten ihraç kararının hukuka aykırı olduğu söyleyen Suat Suna ne ile suçlandığını ve hangi sebeple ihraç kararı alındığının kendisine bildirilmediğini dava dilekçesinde anlattı.