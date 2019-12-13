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Mesanesinden 130 gramlık taş çıkarıldı; Kendimi hafiflemiş hissediyorum

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan İsmail Ulusoy'un (74) mesanesinden ameliyatla 130 gram ağırlığında tek parça taş çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Ulusoy, taşın büyüklüğünü görünce çok şaşırdığını söyleyerek, "Şu anda kendimi hafiflemiş hissediyorum" dedi.

Of ilçesinde yaşayan emekli İsmet Ulusoy, bir süre önce idrar yapmakta zorlanınca Of Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde yaşlı adamın idrar torbasında büyük boyutlu ve mesane duvarına yapışık halde taş olduğu tespit edildi. Hastanede, Opr. Dr. Burak Değirmentepe tarafından ameliyata alınan İsmet Ulusoy'un mesanesinden 130 gram ağırlığında ve 7 santimetre uzunluğunda tek parça halinde taş çıkartıldı. Ameliyat sonrasında taşı gören doktorlar ve aile yakınları büyük şaşkınlık yaşadı.

‘KENDİMİ HAFİFLEMİŞ HİSSEDİYORUM’

Ameliyatla sağlına kavuşan İsmet Ulusoy, taşın büyüklüğünü görünce çok şaşırdığını söyleyerek, “Şu anda kendimi hafiflemiş hissediyorum. Mesanemde bu kadar büyük taş olduğunu söylediklerinde inanmamıştım. Ama ameliyat sonrasında getirip taşı elime verdiklerinde çok şaşırdım. Şimdi ziyaretime gelenlere bu taşı gösteriyorum. Onlarda çok şaşırıyorlar. Çevremde bu tür şikâyetleri olanları arayıp hastaneye gelip doktora görünsünler diye uyardım” dedi.

‘LİTERATÜRDE NADİR RASTLANMAKTADIR’

Opr. Dr. Burak Değirmentepe de, ameliyatla çıkarılan taşa literatürde çok nadir rastlandığını belirtek, "Hastamız idrar yapmakta zorlanma ve kesik kesik idrar şikâyetleri ile bize başvurdu. Hastanemizde yapılan değerlendirmede mesanesinde 7 santimetrelik taş olduğunu gördük. Hastamız uzun yıllardır bu şikâyetle yaşıyormuş. Hastanın mesanesinde bulunan taşı açık ameliyatla aldık. Toplumda genellikle 50 yaş ve üzeri insanlarda bu tür şikâyetler çok yaygın olarak görülmekte. Kişi bunu yaşlılığın bir belirtisi zannederek kabullenip yaşıyor. Oysa bu hastanın yaşam kalitesini aşağıya çeken bir durum. Bu tür şikâyetler görülüyorsa uzmana gitmek gerekiyor. Çünkü hastamız İsmet bey bize zamanında gelseydi kapalı ameliyat yapardık ve hatta taş bu kadar büyümezdi belki de oluşmazdı” diye konuştu.

Hastane Başhekimi Şaban Uysal ise, bu tür ameliyatı ilçe hastanesinde başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek, sağlık ekibini kutladı.


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Anahtar Kelimeler:
mesanede taş ameliyat

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