Meşhur fotoğrafta o da varmış! Doğa Rutkay annesi hakkındaki ilginç bir gerçeği açıkladı

Doğa Rutkay, şu sıralar "Güldür Güldür Show" ile milyonları kahkahaya boğmaya devam ediyor. Uzun süredir yer aldığı "Güldür Güldür Show" ile artık özdeşleşmiş durumda olan Doğa Rutkay, aslında yıllardır tanınan bir isim. Babası ve duayen oyuncu Rutkay Aziz'in Türkiye'nin en çok tanınan isimlerinden biri olması,Doğa Rutkay'ı daha doğduğu gün ünlü biri yapmaya yetti. Çocukluğu tiyatro kulislerinde geçen ünlü oyuncu, babasının izinden giderek konservatuvara devam etti. Kendisi de ünlü bir oyuncu olan Doğa Rutkay, babasıyla sık sık bir araya gelse de annesi hep gölgede kalan bir isim oldu. Son paylaşımı ise annesiyle ilgili ilginç bir gerçeği açığa çıkardı.

O fotoğraftaki isim annesiymiş

Ünlü şair Can Yücel'in en çok bilinen fotoğraflarından birini paylaşan Doğa Rutkay, o fotoğraftaki kadının annesi olduğunu açıkladı.

Fotoğrafın babasının yönettiği bir tiyatro oyununun galasında çekildiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Can Baba bizim aile dostumuzdu. Annemin ve babamın can dostuydu. Çocukluğum neredeyse onunla ve şahane ailesiyle geçti. Bu kare de ben ve annem için çok özeldir! Çokça paylaşılan ve hep eşiymiş gibi yazılan kişiyse annem Nurdan." diyerek ilginç bir gerçeği açıkladı.

