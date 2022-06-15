Mesleki eğitim kurumları 74 tescilli ürünle seri üretime geçmeye hazırlanıyor

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarınca üretilen tescilli ürünlerden 1'i patent, 3'ü tasarım ve 70'i marka olmak üzere 74'ü talepte bulunan firmalarca satın alındı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri ve sınai mülkiyet bilincinin oluşturulması, özgün ürün, proje ve tasarımların tescil edilerek ticarileşmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda yeni bir aşamaya gelindi.

Türkiye genelinde 2021'de mesleki ve teknik eğitim kurumlarınca 470 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapılmışken, bu yılın ilk 5 ayında başvuru sayısı 1490'a yükseldi.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarınca üretilen tescilli ürünlerden 1'i patent, 3'ü tasarım ve 70'i marka olmak üzere 74'ü talepte bulunan firmalarca satın alınırken, kurumlar tescilli yerli ve milli ürünlerini satın alan firmalar için seri üretime geçmeye hazırlanmaya başladı.

Mesleki eğitimin firmalarca talep edilerek ticarileşen ilk patentli ürünü, Erzincan Mesleki Eğitim Merkezince üretilen "Demir Boru Kelepçelerini Duvara Sabitleme Aparatı" oldu.

- "Eğitimin kalitesini geliştirmek için de önem taşıyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili değerlendirmesinde, bu dönemde mesleki ve teknik eğitimde fikri mülkiyet çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim, yeni açılımlarla yeniden Türkiye'nin umudu haline geldi. Mesleki eğitime yaptığımız yatırımların ülke ekonomisine böylesine güzel geri dönüşü olması bizi çok mutlu ediyor. Tescil alan ürünlerin ticarileşmesi, katma değer üretmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlarımızla birlikte mesleki ve teknik eğitimin kalitesini geliştirmek için de büyük önem taşıyor. Tescilini aldığımız 475 üründen 74'ü firmalarca satın alındı. Mesleki eğitimde geliştirdiğimiz farklı ürünlerle ilgili pek çok talep de beklemede. Ürünlerin seri üretimi yapılarak ekonomide yerini almasının yanı sıra bu satışlardan elde edilen gelir de mesleki eğitim kurumlarımıza katkı sağlayacak."

