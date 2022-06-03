Meslekleri farklı olsa da ortak tutkuları bisiklet

İZMİR (AA) - TEZCAN İKİZLER - Kimi avukat, kimi mali müşavir, kimi de belediye çalışanı veya öğretmen... Meslekleri ve yaşamları farklı olsa da onları bisiklet tutkuları bir araya getiriyor.

İzmir'de, bisiklet tutkunları avukat Hüseyin Tekeli'yi, tarih öğretmeni Esra Uluz'u ya da İzmir Bölge Liman Başkanlığında uzman olarak çalışan Aylin Atasoy Asil'i bazen Kordon boyunda bisikletleriyle güneşin batışını izlerken bazen de akşamları toplu sürüşler yaparken görebilirsiniz.

İzmir'de bisiklet sürüşü denilince akıllara Perşembe Akşamı Bisikletçileri Grubu'nu kuran 55 yaşındaki Muhlis Dilmaç geliyor.

Bir firmada halkla ilişkiler müdürlüğü yapan Dilmaç, AA muhabirine, kent genelinde gece bisiklete binen olmadığı için bu grubu kurmaya karar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıl önce 3 arkadaşıyla bir perşembe akşamı ilk sürüşlerini yaptıklarını belirten Dilmaç, "Trafikte bisiklet varlığını göstermek için önümüzde ve arkamızda ışıklar yakarak ateş böceği gibi dolaşıyorduk. Her perşembe günü bizi trafikte gördüğü için insanlar artık bugün perşembe demeye başladı. Toplu taşımaya binmek istemeyen vatandaşlar bisikleti tercih etmeye başladı. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Biz 'bas pedala, düş yola' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Mali müşavir Mustafa Çatal da 6 yıl önce 96 kilograma ulaşınca bisiklet kullanmaya karar verdiğini dile getirdi.

Bir ay gibi kısa sürede 9 kilo verdiğine dikkati çeken Çatal, "Evim ile iş yerim arası 7,5 kilometre. Ben bu mesafeyi bisikletimle 20 dakikada gidiyorum. Bisiklete binmek hastalık gibi, bırakamıyorsunuz. 6 yıldır yaz kış demeden işime bisikletle gidiyorum. Beni gören birçok arkadaşım bisiklet kullanmaya başladı." diye konuştu.

- "Topuklu ayakkabılarımla bisikletimi kullanıyorum"

İş kadını Aycan Epik de Alsancak'taki evinden Karabağlar'daki iş yerine her gün bisikletle gittiğini söyledi.

Bisiklet kullanmaya gezi amaçlı başladığını belirten Epik, "Böylece günlük sporumu yapmış oluyorum. Kadınların bisiklete binmeleri çok güzel. Günlük iş kıyafetlerimle, topuklu ayakkabılarımla bisikletimi kullanıyorum. Bu özendirici de oluyor." dedi.

Şehir plancısı Adil Tolay ise Kovid-19 salgınından sonra bisikletle tanıştığını dile getirdi.

Yapımını planladığı yollardan her gün işine bisikletle gittiğini ifade eden Tolay, "Bisiklet yollarını yapan müdürlük olarak biz niye kullanmıyoruz dedim. İnsanlar için de teşvik oluyor. Bu sayede yolları denetlemiş oluyoruz." diye konuştu.

- Birleşmiş Milletlerin 2022 Dünya Bisiklet Günü Özel Ödülü'ne layık görüldü

İzmirli öğretmen Sema Gür için de bisikletin ayrı bir önemi var. Kentte ilk kez 2013 yılında Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu düzenleyen Gür, Birleşmiş Milletlerin 2022 Dünya Bisiklet Günü Özel Ödülü'ne layık görüldü.

30 ülkede 155 kentte bisiklet turu düzenlediklerini söyleyen Gür, "Hayatım, bisikletten önce ve bisikletli dünya olarak ikiye ayrılıyor. Bisiklet benim için spor aracından çok ulaşım aracı. Bir yere gideceğim zaman aklıma gelen ilk ulaşım aracı bisiklet oluyor. Önce bisiklet, gideceğim yer çok uzaksa veya hava kötüyse toplu taşıma araçları ve bisiklet kombinasyonu oluyor." ifadelerini kullandı.

