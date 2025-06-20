Messi 37'sinde de Messi... Yok böyle geri dönüş! Arjantinli yıldız yine yapacağını yaptı... Öyle bir frikik golü attı ki, dünya onu konuşuyor!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Inter Miami ile Porto karşı karşıya geldi. İlk maçta Al Ahly ile golsüz berabere kalan Inter Miami, Portekiz Premier Lig ekibini 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

PORTO 8'DE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk golü Porto'dan geldi. Maçın henüz başında penaltı kazanan Portekiz devi, 8. dakikada Samu Aghehowa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı MLS ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MESSI BİLDİĞİNİZ GİBİ...

İkinci yarıya hızlı başlayan Porto, 47. dakikada Segovia'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Beraberlik golünün ardından rakip kalede etkisini sürdüren Inter Miami, Lionel Messi'nin 54. dakikadaki harika frikik golüyle 2-1 öne geçti. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca mücadele 2-1 Inter Miami'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu maçın ardından Inter Miami puanını 4'e yükseltirken Porto ise 1 puanda kaldı. MLS ekibi son hafta maçında Brezilya kulübü Palmeiras ile oynayacak. Porto ise Mısır temsilcisi Al Ahly ile kozlarını paylaşacak.