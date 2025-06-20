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Messi 37'sinde de Messi... Yok böyle geri dönüş! Arjantinli yıldız yine yapacağını yaptı... Öyle bir frikik golü attı ki, dünya onu konuşuyor!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda mücadele eden ABD ekibi Inter Miami, gruptaki ikinci maçında Porto karşı karşıya geldi. Turnuvaya beraberlikle başlayan iki takımın da galibiyeti hedeflediği mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Inter Miami oldu. Lione Messi, harika frikik golüyle geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Messi 37'sinde de Messi... Yok böyle geri dönüş! Arjantinli yıldız yine yapacağını yaptı... Öyle bir frikik golü attı ki, dünya onu konuşuyor!
Berker İşleyen

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Inter Miami ile Porto karşı karşıya geldi. İlk maçta Al Ahly ile golsüz berabere kalan Inter Miami, Portekiz Premier Lig ekibini 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

PORTO 8'DE ÖNE GEÇTİ

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Karşılaşmanın ilk golü Porto'dan geldi. Maçın henüz başında penaltı kazanan Portekiz devi, 8. dakikada Samu Aghehowa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı MLS ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MESSI BİLDİĞİNİZ GİBİ...

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İkinci yarıya hızlı başlayan Porto, 47. dakikada Segovia'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Beraberlik golünün ardından rakip kalede etkisini sürdüren Inter Miami, Lionel Messi'nin 54. dakikadaki harika frikik golüyle 2-1 öne geçti. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca mücadele 2-1 Inter Miami'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu maçın ardından Inter Miami puanını 4'e yükseltirken Porto ise 1 puanda kaldı. MLS ekibi son hafta maçında Brezilya kulübü Palmeiras ile oynayacak. Porto ise Mısır temsilcisi Al Ahly ile kozlarını paylaşacak.

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