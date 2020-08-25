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Messi, Barcelona'dan ayrılıyor!

İSPANYA HABERLERİ  | 25.08.2020 20:54 | Son Güncelleme

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, İspanyol ekibine faks çekerek kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Messi’nin sözleşmesindeki bir maddeyi kullanarak serbest kalacağı iddia edildi.

Messi, Barcelona'dan ayrılıyor!

Barcelona’da Messi şoku. Arjantinli yıldız futbolcu, İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini yönetime iletti. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca’nın haberine göre kulübe faks çeken yıldız oyuncu, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek için girişimlere başladı. Messi’nin sözleşmesinde yer alan bir maddeyi kullanarak serbest kalmak istediği belirtilirken, bu maddenin de 10 Haziran’da sona erdiği ifade edildi. Ancak korona virüs nedeniyle Messi’nin bu maddeyi yürürlüğe koyma talebinde bulunacağı da belirtildi.

700 MILYON EURO

Barcelona’nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Messi, yapılan görüşmenin ardından takımdan ayrılma kararı aldı. Ancak Barcelona Yönetimi, Messi’nin takımdan bedelsiz ayrılmasına sıcak bakmıyor. 20 yıldır Barcelona’da forma giyen ve 17 yıldır da A takımda oynayan yıldız futbolcu, İspanyol ekibinin tarihindeki en iyi futbolcu olarak kabul ediliyor. Messi’nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli 700 milyon Euro.

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