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Messi'den PSG'ye kötü haber geldi!

05.11.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'e yıldız futbolcu Lionel Messi'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Bordeaux karşısında forma giyemeyecek.

Messi'den PSG'ye kötü haber geldi!
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile 2-2 berabere kaldığı maçta forma giyemeyen Lionel Messi, takımının ligde oynayacağı Bordeaux karşılaşmasında da sahada yer alamayacak.

PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle Bordeaux karşısında forma giyemeyeceğini belirterek, "Yarın oynayamayacak. Ülkesi için oynayıp oynayamayacağını ise göreceğiz." ifadelerinde bulundu.

ARJANTİN'DE FORMA GİYEBİLİR

Kendisi de Arjantinli olan Pochettino açıklamalarında ayrıca, Messi'nin Milli takımda forma giyebilmesi umduklarını dile getirdi:

"Gidip ülkesi için oynayabileceğini ve sonra bize formda bir şekilde dönebileceğini umuyoruz."

16 MAÇIN 8'İNİ KAÇIRDI

Sezon başında Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye transfer olan Lionel Messi, Fransız ekibinde bir türlü istediği ritmi tutturamadı. Messi PSG'ye transfer olduğundan bu yana 16 maçın yalnızca 8'inde forma giyebildi.

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Lionel Messi
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