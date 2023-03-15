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  4. Messi'den tarihi sözleşmeye 'evet' cevabı! Ronaldo'nun komşusu oluyor

Messi'den tarihi sözleşmeye 'evet' cevabı! Ronaldo'nun komşusu oluyor

15.03.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin henüz PSG ile kontrat imzalamaması dedikoduları ayyuka çıkardı. Eski takımı Barcelona'ya döneceği konuşulan Messi için Katalanların Başkanı Joan Laporta, Messi'nin babasıyla görüştüklerini doğrulamıştı. Messi'nin görüştüğü ve sözleşme şartlarına 'evet' dediği kulüp bambaşka çıktı.

Messi'den tarihi sözleşmeye 'evet' cevabı! Ronaldo'nun komşusu oluyor
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Fransız devi PSG ile henüz sözleşme imzalamayan yıldız oyuncunun eski takımına döneceği konuşulmaya başladı. Barcelona'dan mali sorunlar nedeniyle isteksiz ayrılan Arjantinli oyuncunun, sezon sonunda yuvasına geri döneceği iddia edildi.

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20:00 İY
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 - 4
KAA Gent KAA Gent

300 MİLYON EURO TEKLİF

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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Lionel Messi için harekete geçtiği iddia edildi. Haberde, Al Hilal'in dünyaca ünlü yıldızı kadroya katmak için yıllık 300 milyon euroluk bir teklif hazırladığı kaydedildi. Messi'nin babasıyla bu teklifi gayriresmi olarak konuşan Al Hilal kulübü, prensip olarak anlaşmaya vardı.

RONALDO İLE BULUŞUYOR

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Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul ederse bireysel olarak en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile yeniden aynı ligde buluşacak ve dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilecek.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Messi'nin babası Jorge Messi'nin transfer görüşmelerini sürdürmek amacıyla Suudi Arabistan'da bulunduğu fotoğrafları basına sızdırılmıştı.


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Al Hilal messi psg sözleşme sezon

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