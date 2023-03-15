Messi'den tarihi sözleşmeye 'evet' cevabı! Ronaldo'nun komşusu oluyor

Fransız devi PSG ile henüz sözleşme imzalamayan yıldız oyuncunun eski takımına döneceği konuşulmaya başladı. Barcelona'dan mali sorunlar nedeniyle isteksiz ayrılan Arjantinli oyuncunun, sezon sonunda yuvasına geri döneceği iddia edildi.

300 MİLYON EURO TEKLİF

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Lionel Messi için harekete geçtiği iddia edildi. Haberde, Al Hilal'in dünyaca ünlü yıldızı kadroya katmak için yıllık 300 milyon euroluk bir teklif hazırladığı kaydedildi. Messi'nin babasıyla bu teklifi gayriresmi olarak konuşan Al Hilal kulübü, prensip olarak anlaşmaya vardı.

RONALDO İLE BULUŞUYOR

Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul ederse bireysel olarak en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile yeniden aynı ligde buluşacak ve dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilecek.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Messi'nin babası Jorge Messi'nin transfer görüşmelerini sürdürmek amacıyla Suudi Arabistan'da bulunduğu fotoğrafları basına sızdırılmıştı.



