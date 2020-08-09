Messi ile Cüneyt Çakır arasında el sıkma krizi yaşandı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Napoli'yi 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. İspanya'da oynanan Barcelona-Napoli maçını yöneten Cüneyt Çakır, kararlarıyla dikkat çekti.
Dakikalar 30'u gösterdiğinde takımının ikinci golünü atan Messi, bir gol daha attı ve farkı üçe çıkarttı. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından Arjantinli yıldızın topu eliyle aldığını belirtip golü iptal etti.
VAR hakemi Mete Kalkavan, Messi'nin golden önce topa elle dokunduğunu tespit etti ve golü iptal ettirdi. Bu kararın ardından Barcelona cephesi uzun süre itiraz etti.Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Cüneyt Çakır ve Lionel Messi arasında çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı...
Cüneyt Çakır, maç sonu tüm futbolcularla yumruk selamı yaparken Messi'ye de elini uzattı.Ancak yıldız futbolcu, Cüneyt Çakır ile yumruk selamı yapmayı reddetti ve Türk hakeme parmağını salladı. Cüneyt Çakır'ın kararlarından memnun olmayan Messi'nin Çakır ile yaptığı konuşmada oldukça sinirli olduğu görüldü.Öte yandan maçın hakemi Cüneyt Çakır, karşılaşma sonrası hem İspanyol hem de İtalyan basını tarafından eleştirildi.Marca'ya konuşan eski hakem Juan Andujar Oliver, ''Gol öncesi Lenglet, kendisine avantaj sağlamak ve pozisyon kazanmak için Demme'yi itiyor. Türk hakem, burada pozisyonu devam ettiriyor. Ancak, Barcelona'nın verdiği golü geçerli saymamalıydı'' diye konuştu.
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye gidiyor!
Yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı...
Muslera'nın yerine gelecek isim herkesi şaşırttı!
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Beşiktaş-Alanyaspor arasında dev takas
Beşiktaş'ın anlaştığı Brezilyalı İstanbul'a geldi!
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Mesut Özil'den Acun Ilıcalı'ya flaş cevap!
Transfer resmen açıklandı
Melih Şendil'den özür mesajı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması
Ronaldo ve Merih'in yeni hocası belli oldu
'Gece yaşamı için Berlin'de değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum