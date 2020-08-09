Messi ile Cüneyt Çakır arasında el sıkma krizi yaşandı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Napoli'yi 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. İspanya'da oynanan Barcelona-Napoli maçını yöneten Cüneyt Çakır, kararlarıyla dikkat çekti.

MESSI'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Dakikalar 30'u gösterdiğinde takımının ikinci golünü atan Messi, bir gol daha attı ve farkı üçe çıkarttı. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından Arjantinli yıldızın topu eliyle aldığını belirtip golü iptal etti.

UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİLER

VAR hakemi Mete Kalkavan, Messi'nin golden önce topa elle dokunduğunu tespit etti ve golü iptal ettirdi. Bu kararın ardından Barcelona cephesi uzun süre itiraz etti.Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Cüneyt Çakır ve Lionel Messi arasında çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı...

YUMRUK SELAMI İÇİN ELİNİ UZATTI...

Cüneyt Çakır, maç sonu tüm futbolcularla yumruk selamı yaparken Messi'ye de elini uzattı.Ancak yıldız futbolcu, Cüneyt Çakır ile yumruk selamı yapmayı reddetti ve Türk hakeme parmağını salladı. Cüneyt Çakır'ın kararlarından memnun olmayan Messi'nin Çakır ile yaptığı konuşmada oldukça sinirli olduğu görüldü.Öte yandan maçın hakemi Cüneyt Çakır, karşılaşma sonrası hem İspanyol hem de İtalyan basını tarafından eleştirildi.Marca'ya konuşan eski hakem Juan Andujar Oliver, ''Gol öncesi Lenglet, kendisine avantaj sağlamak ve pozisyon kazanmak için Demme'yi itiyor. Türk hakem, burada pozisyonu devam ettiriyor. Ancak, Barcelona'nın verdiği golü geçerli saymamalıydı'' diye konuştu.



