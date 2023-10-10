Messi ile Ronaldo yeniden buluşuyor! Yıldız oyuncuya 6 aylık kiralama teklifi yapıldı...

Inter Miami'nin, Cincinnati yenilgisinin ardından play-off oynama şansı kalmadı.

ŞUBAT AYINA KADAR MESSI YOK

MLS'te normal sezon 22 Ekim'de sona eriyor. Play-off oynamayan takımlar, Şubat ayı sonuna kadar maç yapamıyor. Messi'nin bu duruma düşmesi hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

SUUDI ARABİSTAN TAKIMLARI DEVREDE

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Inter Miami ile yaklaşık 4 ay boyunca herhangi bir maçı olmayan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan geldi. Messi'yi 6 aylığına kiralamak için teklifte bulunan Suudi Arabistan kulüpleri yıldız oyuncuyla anlaşmak üzere...

