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  4. Messi ile Ronaldo yeniden buluşuyor! Yıldız oyuncuya 6 aylık kiralama teklifi yapıldı...

Messi ile Ronaldo yeniden buluşuyor! Yıldız oyuncuya 6 aylık kiralama teklifi yapıldı...

10.10.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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Inter Miami, MLS playoff turuna katılma şansını kaybetti. MLS'de sezon 21 Ekim'de sona erecek. Messi, 2024 Şubat sonuna kadar forma giyemeyecek. Bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan ekipleri Messi'yi kiralamak için harekete geçti.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Inter Miami'nin, Cincinnati yenilgisinin ardından play-off oynama şansı kalmadı.

ŞUBAT AYINA KADAR MESSI YOK

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MLS'te normal sezon 22 Ekim'de sona eriyor. Play-off oynamayan takımlar, Şubat ayı sonuna kadar maç yapamıyor. Messi'nin bu duruma düşmesi hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

SUUDI ARABİSTAN TAKIMLARI DEVREDE

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İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Inter Miami ile yaklaşık 4 ay boyunca herhangi bir maçı olmayan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan geldi. Messi'yi 6 aylığına kiralamak için teklifte bulunan Suudi Arabistan kulüpleri yıldız oyuncuyla anlaşmak üzere...

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Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan messi playoff sezon ekipleri

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