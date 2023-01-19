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  4. Messi karşısında, 45 dakikada Ronaldo şov! Dostluk maçı demeye bin şahit lazım...

Messi karşısında, 45 dakikada Ronaldo şov! Dostluk maçı demeye bin şahit lazım...

19.01.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Messi'li PSG ve Ronaldo'lu Al-Nassr/Al Hilal takımı karmasında yıldızlar topluluğu karşı karşıya geldi. Belki de Ronaldo ve Messi ikilisinin son karşılaşmasında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo mücadelenin ilk 45 dakikasındaki performansıyla adeta şov yaptı. İşte detaylar...

Messi karşısında, 45 dakikada Ronaldo şov! Dostluk maçı demeye bin şahit lazım...

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, yıldızlar topluluğu PSG ile Al-Nassr/Al Hilal takımlarının karması kozlarını paylaştı. Al Hilal'e transfer olan Ronaldo ile PSG'nin yıldız Messi'nin belki de son karşılaşması olan mücadelede PSG Messi ile henüz 3. dakikada öne geçse de Ronaldo bu gole 34. dakikada yanıt verdi.

RONALDO BERABERLİĞİ GETİRDİ!

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Ceza sahası içinde yapılan sert müdahale sonrası penaltı kazanan Ronaldo'nun ekibinde topun başına geçen Portekizli yıldız şık bir vuruşla durumu 1-1'e getirirken, 39. dakikada 10 kişi kalan PSG 43. dakikada bu kez Marquinhos ile ikinci kez öne geçti.

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TRİBÜNLER RONALDO'YU HAYKIRDI!

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Bu golün ardından müthiş bir oyun sergileyen Ronaldo, kullandığı serbest vuruş sonrası çektiği müthiş şutu Navas çıkarsa da dönen topta golünü atmayı başardı ve takımına ilk yarıda beraberliği getirmeyi başardı.

İlk yarının son düdüğünün çalmasının ardından tribünler hep bir ağızdan Ronaldo'nun ismini haykırdı!

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5 YIL SONRA İLK KEZ!

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Öte yandan Ronaldo ve Messi, son olarak aynı maçta gol attıklarında takvimler 6 Mayıs 2018'i gösteriyordu. Barcelona'nın sahasında Real Madrid ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede Cristiano Ronaldo, 14. dakiakda golünü atarken Lionel Messi, 52. dakikada kendisine cevap vermişti.

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Dünyanın gözü onlardaydı! Son randevularında Messi ve Ronaldo öyle bir şey yaptı ki... Dünyanın gözü onlardaydı! Son randevularında Messi ve Ronaldo öyle bir şey yaptı ki...
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