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Messi'nin burnunu sildiği peçete satışta

14.08.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'ya veda toplantısında duygusal anlar geçiren Messi'nin gözyaşlarını ve burnunu sildiği peçete, satışa sunuldu. Peçete 1 milyon Dolar'dan alıcısını arıyor.

Messi'nin burnunu sildiği peçete satışta

Lionel Messi, 21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırdı. Arjantinli oyuncu, 8 Ağustos Pazar günü Katalan devinde veda ettiği basın toplantısında gözyaşlarını peçeteyle sildi.

Messi'nin veda konuşmasında kullandığı peçete çevrimiçi satış sitesinde 1 milyon Dolar'dan satışa sunuldu.

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35 MİLYON EURO MAAŞ

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Fransız devi PSG, geçtiğimiz günlerde Lionel Messi transferini resmen açıklayarak futbol dünyasına bomba gibi düşen bir hamle yapmıştı. PSG, yıllık 35 milyon euro’luk bir maaş kazanacağı açıklanan Messi'den daha şimdiden büyük bir gelir elde etmeyi başardı.

7 SANİYEDE 150 BİN SİPARİŞ

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AS'ın verdiği habere göre futbolseverler, Messi'nin 30 numaralı formasına büyük bir ilgi gösterdi. Haberde, Messi formalarının satışa çıkmasını takip eden yedi saniyelik sürede tam 150 bin adet sipariş verildiği ifade edildi. PSG, Messi yazılı en ucuz formayı 158 Euro'dan satıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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