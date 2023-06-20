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  4. Messi'nin, Inter Miami formasıyla ilk maçına gelecek ay çıkması planlanıyor

Messi'nin, Inter Miami formasıyla ilk maçına gelecek ay çıkması planlanıyor

20.06.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) kulübü Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, yeni transferleri Lionel Messi'nin ilk maçına 21 Temmuz'da çıkabileceğini söyledi.

Messi'nin, Inter Miami formasıyla ilk maçına gelecek ay çıkması planlanıyor
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Jorge Mas, ABD'nin Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada Messi'nin, Meksika ekibi Cruz Azul ile karşılaşacakları 2023 Ligler Kupası grup aşamasındaki ilk maçta sahaya çıkmasını planladıklarını belirtti.

MLS ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası bu yıl 21 Temmuz-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen 35 yaşındaki Messi, France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez kazandı.


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