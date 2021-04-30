Messi'nin kramponlarına 125 bin avro

Lionel Messi'nin Barcelona adına 644'üncü golünü kaydettiği kramponlar, yapılan müzayedede rekor fiyata alıcı buldu.

Messi tarafından şubat ayında Museu Nacional d'Art de Catalunya'ya bağışlanan ve açık arttırmaya çıkarılan kramponlar, 125 bin avroya satıldı.

Ödenen bedelin Barcelona'daki Val Hebron Üniversite Hastanesi Sanat ve Sağlık Projesi için harcanacağı belirtildi.

Londra müzayede evi Christie's internet üzerinden düzenlenen müzayedeyi yönetti ve kazanan teklifin, bir çift krampona ödenen rekor bedel olduğunu kaydetti.



