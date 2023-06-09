Messi'nin transfer olduğu takım Inter Miami, Fenerbahçeli yıldızı kadrosuna katmak üzere...

Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Bir dönem Amerika'da Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi yeniden ülkeye dönmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan ve taraftarlarla yıldızı barışmayan Rossi'yi isteyen takım ortaya çıktı.

MESSI'DEN SONRA ROSSI HAMLESİ

Geçtiğimiz günlerde Messi'yi kadrosuna katan Inter Miami, Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi gündemine aldı. Piyasa değeri 9.5 milyon euro olan yıldız oyuncuyla ilgili pazarlıklar kısa süre içinde başlayacak.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Uruguay Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Marcelo Bielsa, Nikaragua ve Küba ile oynayacakları karşılaşmaların aday kadrosuna, Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi de çağırdı.



