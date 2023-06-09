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Messi'nin transfer olduğu takım Inter Miami, Fenerbahçeli yıldızı kadrosuna katmak üzere...

09.06.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bu sezonu verimli geçirmeyen Diego Rossi'nin takımdan ayrılacağı öğrenildi. Taraftarlarla bir türlü arası düzelmeyen yıldız oyuncuyu Messi'nin yeni adresi Inter Miami istiyor.

Messi'nin transfer olduğu takım Inter Miami, Fenerbahçeli yıldızı kadrosuna katmak üzere...
Diego Rossi

Diego Rossi

URU Uruguay
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Bir dönem Amerika'da Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi yeniden ülkeye dönmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan ve taraftarlarla yıldızı barışmayan Rossi'yi isteyen takım ortaya çıktı.

MESSI'DEN SONRA ROSSI HAMLESİ

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Geçtiğimiz günlerde Messi'yi kadrosuna katan Inter Miami, Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi gündemine aldı. Piyasa değeri 9.5 milyon euro olan yıldız oyuncuyla ilgili pazarlıklar kısa süre içinde başlayacak.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

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Uruguay Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Marcelo Bielsa, Nikaragua ve Küba ile oynayacakları karşılaşmaların aday kadrosuna, Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi de çağırdı.


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