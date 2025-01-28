Messi'nin veliahtı Süper Lig'e geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki öncelikli hedefi, bir dönem Messi'nin veliahtı olarak gösterilen Ansu Fati...

BARCELONA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Barcelona altyapısından yetişen ve birkaç sezon önce 'Messi'nin veliahtı' olarak gösterilen İspanyol futbolcu Beşiktaş'ın hedefinde. Kendisinden beklenen etkiyi yapamayınca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a kiralanan Fati, burada da dil problemi sebebiyle performans gösterememişti.

KİRALIK + SATIN ALMA FORMÜLÜ

Barcelona, sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuyu tekrar kiralık göndermeyi düşünüyor. Bunu fırsat bilen Beşiktaş yönetimi Fati için Barcelona'ya kiralama + satın alma teklifi yapacak. Görüşmelerin olumlu gitmesi durumunda Ansu Fati Beşiktaş forması giyecek.