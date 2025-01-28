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Messi'nin veliahtı Süper Lig'e geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2025 15:30
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Beşiktaş transferde düğmeye çok sert bir şekilde bastı. Fenerbahçe'nin sezon başında istediği fakat alamadığı Ansu Fati için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Barcelona ile pazarlık masasına oturdu.

Messi'nin veliahtı Süper Lig'e geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı
Ansu Fati

Ansu Fati

İSP İspanya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki öncelikli hedefi, bir dönem Messi'nin veliahtı olarak gösterilen Ansu Fati...

BARCELONA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Barcelona altyapısından yetişen ve birkaç sezon önce 'Messi'nin veliahtı' olarak gösterilen İspanyol futbolcu Beşiktaş'ın hedefinde. Kendisinden beklenen etkiyi yapamayınca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a kiralanan Fati, burada da dil problemi sebebiyle performans gösterememişti.

KİRALIK + SATIN ALMA FORMÜLÜ

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Barcelona, sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuyu tekrar kiralık göndermeyi düşünüyor. Bunu fırsat bilen Beşiktaş yönetimi Fati için Barcelona'ya kiralama + satın alma teklifi yapacak. Görüşmelerin olumlu gitmesi durumunda Ansu Fati Beşiktaş forması giyecek.

Ansu Fati Beşiktaş'a gelir mi?

Evet, gelebilir.
Hayır, başka bir takıma transfer olacak.
Belirsiz, durumu izleyeceğiz.
Kiralık olarak gelecek fakat kalıcı transfere dönüşmeyecek.

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