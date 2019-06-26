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Messi olduğunu söyleyip 23 kadınla ilişkiye girdi’ iddiası

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SPOR  | 26.06.2019 19:26 | Son Güncelleme

Barcelona'nın dünya çapındaki yıldızı Lionel Messi'nin ikizi olarak tanınan İranlı Reza Parastesh’in, kendisini ‘Messi’ diye tanıtarak 20’den fazla kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Mağdur kadınların Parastesh’e dava açtığı ileri sürüldü. Daha sonra açıklama yapan Parastesh, iddiaları yalanladı.

Messi olduğunu söyleyip 23 kadınla ilişkiye girdi’ iddiası

Insolite TV'nin aktardığı habere göre İran'da yaşayan Rıza Parastesh, Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'yle olan benzerliğini kullanarak, 23 kadınla ilişkiye girdi.

Habere göre, mağdur 23 kadının, gerçeği öğrendikten sonra Parastesh’e dava açtığı belirtildi.

PARASTESH’DEN YALANLAMA: DOĞRU OLSA ŞU AN HAPİSTE OLACAKTIM

Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Reza Parastesh kendisini karalamak isteyenlerin olduğunu söyledi.

İranlı Messi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ”Sosyal medyada hakkımda yalan bir haber dolaşıyor. Lütfen insanların itibarı ve güvenilirliğiyle oynamayın. Hepimiz şu gerçeğin farkındayız ki böyle bir şey gerçekten birinin başına gelmiş olsaydı ortada şikayetler olurdu ve bana dava açılırdı. Bu da uluslararası boyutta bir felaket olurdu. Bu haberler doğru olsaydı ben şu an hapiste olurdum. Bunlara inanmayın, doğru değil. Hukuki arenada bununla mücadele etmek ve adımı temizlemek için her şeyi yapacağım."

Öte yandan, Omasports'tan Oma Akatugba'ya konuşan Parastesh şunları söyledi:

"Benim de birinde yaşamakta olduğum Müslüman ülkelerde yayınlanan haberler felaketti. Birkaç defa taciz edildim çünkü haberler bütün dünyanın üzerime gelmesine yol açtı. Messi'ye benzemem popülerliğimin artmasını sağladı, Instagram takipçilerimin sayısı çok fazla arttı.

'MESSI'YLE TANIŞMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM'

Messi'yle tanışmak için çok uğraştım ancak başaramadım. Beni duydu mu emin değilim ama duyduğunu düşünüyorum.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan çok sayıda insan benimle fotoğraf çektirmeye başladı ve bu durum sona ermeyecek. Ancak bu durum çok hoşuma gidiyor ve insanları mutlu edebilirim.

'REKLAMCILIK İŞİYLE DE UĞRAŞIYORUM'

Modellik yanında reklamcılık işiyle de uğraşıyorum. Bazı markalar için reklam danışmanlığı yapıyorum.

Bütün bunların yanında, kentsel mühendislikte lisans derecesine sahibim."

Messi'ye olan benzerliği ilk kez babası tarafından fark edilen Parastesh, zamanla benzerliği kendisi de kabullenmişti. Messi gibi sakal da bırakan ve arasının açık olduğu futbol konusundaki yeteneklerini geliştirmeye çalışan Parastesh, Barcelona forması giydiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca kısa sürede dünya çapında 'İranlı Messi' olarak tanınmaya başlanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
iranlı messi dava

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