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Messi PSG'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Lionel Messi Barcelona'ya dönecek mi? PSG teknik direktörü Galtier açıkladı!

01.06.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi'nin PSG'den ayrıldığına yönelik basında yer alan son dakika haberlerinin ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. PSG teknik direktörü Galtier yarın Messi'nin Parc des Princes'de son maçına çıkacağını belirtti. Birçok kişi internette "Messi PSG'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Lionel Messi Barcelona'ya dönecek mi? İşte detaylar...

Messi PSG'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Lionel Messi Barcelona'ya dönecek mi? PSG teknik direktörü Galtier açıkladı!

Messi'nin PSG'den ayrıldığı açıklandı. PSG teknik direktörü Galtier tarafından yapılan açıklamaya göre Lionel Messi, Marc des Princes'de son maçına çıkacak. Peki, Lionel Messi Barcelona'ya dönecek mi? İşte konuya dair ayrıntılar...

MESSİ PSG'DEN AYRILDI MI?

Messi'nin PSG'den ayrıldığı açıklandı. PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier yaptığı açıklamada "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna teknik direktörlük yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." ifadesini kullandı.

LİONEL MESSİ BARCELONA'YA GERİ DÖNECEK Mİ?

Messi'nin Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden olan Al Hilal dair birçok kulüpten teklif aldığı öğrenildi.

Messi'nin birkaç gün içinde geleceği hakkındaki kararını vereceği düşünülüyor.

İspanyol basınından Mundo Deportivo, Messi'nin birçok seçeneği olmasına karşın eski kulübü Barcelona'yı bu seçenekler arasında görmediği aktarıldı.

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