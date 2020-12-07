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Messi - Ronaldo rekabeti ilk kez grup aşamasında...

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.12.2020 23:06 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu G grubunda Barcelona ile Juventus son hafta maçında karşılaşacak. Bu final gibi maç aynı zamanda iki süperstar Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun yeniden karşılaşması anlamına geliyor. 2018'den sonra ilk kez eşleşen Messi ile Ronaldo için aynı zamanda bir ilk yaşanacak. Messi ile Ronaldo rekabeti ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında olacak.

Messi - Ronaldo rekabeti ilk kez grup aşamasında...

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo 2,5 yıl sonra karşılaşacak. İki dev isim en son 09.05.2018 tarihinde Barcelona-Real Madrid maçında karşılaşmıştı. Daha sonra Portekizli yıldız Juventus'a gitmişti.

Messi ile Ronaldo arasındaki büyük rekabet ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yaşanacak. Daha önce iki kez yarı final aşamasında bir kez final aşamasında Messi ile Ronaldo rakip olmuştu. Bu eşleşmelerden finali Messi'nin oynadığı Barcelona 2-0'lık skorla kazanmıştı. 2007-08 sezonunda Ronaldo'nun oynadığı Manchester United ve 2010-11 sezonunda ise Messi'nin görev yaptığı Barça üstünlük kurmuştu

İki oyuncu toplamda 35 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Messi'nin oynadığı takımlar 16 kez, Ronaldo'nun oynadığı takımlar 10 kez kazandı ve 9 maç berabere bitti. Messi 22 gol atarken Portekizli yıldız 19 gol kaydetti.

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