Messi, Ronaldo ve Arda Güler var! Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünya yıldızlarının arkasından üçüncü sıraya yerleşti

Transferde tercihini İspanyol devi Real Madrid'den yana kullanan Arda Güler yeni takımına imza atmasının ardından Real Madrid'in sosyal medya hesaplarında adeta patlama yaşandı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Instagram hesabından paylaşım yapan 18 yaşındaki genç futbolcu, "Merhaba Madritistalar! Muhteşem Santiago Bernabeu'daki ilk maçım için sabırsızlanıyorum. Bu harika karşılama için teşekkür ederim" ifadelerini yazdı.

Arda Güler, bu paylaşımında Real Madrid'i de etiketledi. Genç oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

REAL MADRID'İN HESABI BİNLERCE TAKİPÇİ KAZANDI

Real Madrid'in Arda Güler'i transfer ettiği tweet, Ronaldo ve Messi'den sonra futbol dünyasında en çok etkileşim alan 3. tweet olarak tarihe geçmeyi başardı.

Ronaldo: 1.8 milyon beğeni

Messi: 808 bin beğeni

Arda Güler: 791 bin beğeni



