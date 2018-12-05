Messi sosyal medyanın diline düştü! Güzel modelin yanında donup kalınca...

İsrailli model Yael Shelbia ile fotoğraf çektirirken kendini kasıp öylece kalan Messi, bakın kendini sanal alemde nerelerde buldu...

Messi, alış veriş için girdiği bir market zincirinde gördüğü ücretler karşısında mutluluktan donup kalıyor.

Alişan'ın düğününe de dahil olan Messi'nin takılan altınlar karşısında bakın nasıl da dili tutuluyor!

Messi'nin donup kaldığı kareler bununla da sınırlı değil.

Kimi zaman bir evde masanın üzerinde, kimi zamansa bir röportajın tam göbeğinde bizim Messi!

Yeşilçam'ın unutulmazlarından Kibar Feyzo filmine de dahil olmazsa olmaz tabi.

Peki ya Messi izdivaç programında talip olduğu gelin adayına çay içme teklifinde bulunmak isterse neler olurdu dersiniz?

Ve bir Yeşilçam ailesine daha dahil oluyor.

Top üstadı Messi'nin ev ziyaretleri de olmazsa olmazı!

Baksanıza nasıl da mutlulukla karşılanıyor kapılarda...

'Messi'ye Hollywood kadrajları yakışır' diyen bir photoshop üstadı bakın nasıl bir kare ortaya çıkarıyor...

Dünyayı turlarken, hatta zaman yolculuğu yaparken uzaya çıkmamak olmazdı tabi. Kim bilir, Messi belki de Sabri'nin uzaya yolladığı topun peşindedir...