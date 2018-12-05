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Messi sosyal medyanın diline düştü! Güzel modelin yanında donup kalınca...

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 05.12.2018 07:53 | Son Güncelleme

Yeni bir telefon tanıtımı için gittiği davette İsrailli modelle fotoğraf çektiren Messi, poz verirken donup kalınca sosyal medyanın diline düştü. Özellikle Türkiye'de dalga konusu olan Messi, photoshop üstadlarının gazabına uğrayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İsrailli model Yael Shelbia ile fotoğraf çektirirken kendini kasıp öylece kalan Messi, bakın kendini sanal alemde nerelerde buldu...

Messi, alış veriş için girdiği bir market zincirinde gördüğü ücretler karşısında mutluluktan donup kalıyor.
Alişan'ın düğününe de dahil olan Messi'nin takılan altınlar karşısında bakın nasıl da dili tutuluyor!
Messi'nin donup kaldığı kareler bununla da sınırlı değil.
Kimi zaman bir evde masanın üzerinde, kimi zamansa bir röportajın tam göbeğinde bizim Messi!
Yeşilçam'ın unutulmazlarından Kibar Feyzo filmine de dahil olmazsa olmaz tabi.
Peki ya Messi izdivaç programında talip olduğu gelin adayına çay içme teklifinde bulunmak isterse neler olurdu dersiniz?
Ve bir Yeşilçam ailesine daha dahil oluyor.
Top üstadı Messi'nin ev ziyaretleri de olmazsa olmazı!
Baksanıza nasıl da mutlulukla karşılanıyor kapılarda...
'Messi'ye Hollywood kadrajları yakışır' diyen bir photoshop üstadı bakın nasıl bir kare ortaya çıkarıyor...
Dünyayı turlarken, hatta zaman yolculuğu yaparken uzaya çıkmamak olmazdı tabi. Kim bilir, Messi belki de Sabri'nin uzaya yolladığı topun peşindedir...
İşte rahat durmayan phoshop kullanıcılarının sosyal medyada ses getiren diğer paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
photoshop Komik

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