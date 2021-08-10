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Messi tarihi transfer için Paris'te

10.08.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi sözleşme imzalamak için İspanya'dan Fransa'ya gitti. Arjantinli yıldız, havalimanında Paris yazan tişörtle görüntülendi.

Messi tarihi transfer için Paris'te

Paris Saint Germain Lionel Messi transferini açıklamaya hazırlanıyor. Fransız ekibi süper yıldız futbolcunun görüntülerini paylaşmaya başladı.

Fransız basınına göre taraflar arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

PSG'nin yarın Messi için Eyfel Kulesi önünde imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

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VİDEO PAYLAŞTILAR

Paris Saint-Germain de Messi'nin görüntülerinin olduğu bir video paylaştı. Videoda Arjantin bayrağı, Messi'nin milli takım formasıyla bir fotoğrafı ve uçak görüntüleri yer alıyor.


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transfer Lionel Messi
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