Messi tarihi transfer için Paris'te

Paris Saint Germain Lionel Messi transferini açıklamaya hazırlanıyor. Fransız ekibi süper yıldız futbolcunun görüntülerini paylaşmaya başladı.
Fransız basınına göre taraflar arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
PSG'nin yarın Messi için Eyfel Kulesi önünde imza töreni düzenlemesi bekleniyor.
Paris Saint-Germain de Messi'nin görüntülerinin olduğu bir video paylaştı. Videoda Arjantin bayrağı, Messi'nin milli takım formasıyla bir fotoğrafı ve uçak görüntüleri yer alıyor.
???? pic.twitter.com/y5IbqL69Z4— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021
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