Messi tarihi transfer için Paris'te

Paris Saint Germain Lionel Messi transferini açıklamaya hazırlanıyor. Fransız ekibi süper yıldız futbolcunun görüntülerini paylaşmaya başladı.

Fransız basınına göre taraflar arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

PSG'nin yarın Messi için Eyfel Kulesi önünde imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

VİDEO PAYLAŞTILAR

Paris Saint-Germain de Messi'nin görüntülerinin olduğu bir video paylaştı. Videoda Arjantin bayrağı, Messi'nin milli takım formasıyla bir fotoğrafı ve uçak görüntüleri yer alıyor.



