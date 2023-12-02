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Messi tezahüratlarını duyan Ronaldo'dan tribünlere olay hareket!

02.12.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma oynandı. Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Ronaldo'un takımı Al Nassr ile karşılaştı. Sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan Jorge Jesus'un ekibi puan farkını 7'ye çıkarttı. Maç sonunda Ronaldo'nun tribünlere yaptığı hareket ise gündem oldu.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 15'inci haftasında Al Nassr ile karşılaştı. Jorge Jesus'un öğrencileri muhteşem performanslarını bu maçta da sürdürerek Al Nassr'ı 3-0 gibi net bir skorla devirdi.

JORGE JESUS TARİHE GEÇTİ

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Jorge Jesus, Al Hilal'de rekor kırdı ve tarihe geçti.

◉ Üst üste 14 galibiyet.
◉ Kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi.
◉ Bu süreçte bütün derbileri kazandı. (Al Nassr, Al Ahli, Al Shabab)
◉ En yakın takipçisi Al Nassr ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

MESSI TEZAHÜRATLARINA CEVAP

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Cristiano Ronaldo, "Messi" tezahüratlarında bulunan Al-Hilal taraftarlarına öpücük göndererek cevap verdi. Ronaldo'nun bu hareketi karşılaşmanın önüne geçti.

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Al Hilal Jorge Jesus al nassr messi ronaldo biler iyet
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