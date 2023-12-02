Messi tezahüratlarını duyan Ronaldo'dan tribünlere olay hareket!

Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 15'inci haftasında Al Nassr ile karşılaştı. Jorge Jesus'un öğrencileri muhteşem performanslarını bu maçta da sürdürerek Al Nassr'ı 3-0 gibi net bir skorla devirdi.

JORGE JESUS TARİHE GEÇTİ

Jorge Jesus, Al Hilal'de rekor kırdı ve tarihe geçti.

◉ Üst üste 14 galibiyet.

◉ Kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi.

◉ Bu süreçte bütün derbileri kazandı. (Al Nassr, Al Ahli, Al Shabab)

◉ En yakın takipçisi Al Nassr ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

MESSI TEZAHÜRATLARINA CEVAP

Cristiano Ronaldo, "Messi" tezahüratlarında bulunan Al-Hilal taraftarlarına öpücük göndererek cevap verdi. Ronaldo'nun bu hareketi karşılaşmanın önüne geçti.





