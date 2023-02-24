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Messi'ye antrenmanda büyük ayıp! Fransız basını bu olay karşısında sessiz kalmadı

24.02.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Messi'nin hala yeni kontrat imzalamaması akıllarda soru işareti bırakmıştı. Son antrenmanda Messi ve Vitinha arasında ufak bir çekişme yaşandı. Vitinha, sakinleşmesini söyleyen Messi'ye sert bir müdahalede bulundu. 23 yaşındaki oyuncunun Messi'ye yaptığı bu davranış Fransız basınında büyük yankı uyandırdı.

Messi'ye antrenmanda büyük ayıp! Fransız basını bu olay karşısında sessiz kalmadı
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Messi'nin PSG'de yaşadığı en skandal olay dün gerçekleşti. Antrenman sırasında 23 yaşındaki Portekizli Vitinha ile bir pozisyonda karşı karşıya gelen Messi'ye ilginç sözler sarf eden Vitinha'ya eleştiri var.

SÖZLEŞME YENİLEMEDİ

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Kontratı sezon sonunda bitecek Messi'nin yeni durağının neresi olacağı henüz netleşmedi. PSG ile devam mı edeceği yoksa Barcelona'ya geri mi döneceği belli olmayan Messi'nin takım içindeki durumu da sallantıda...

23 YAŞINDAKİ FUTBOLCUDAN BÜYÜK AYIP!

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PSG'nin dün yaptığı antrenmanda Messi ile Vitinha arasında ufak bir sözlü dalaşma yaşandı. Messi'nin sakin olmasını söyleyen Vitinha, antrenmanın devamında Arjantinli oyuncuya sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonrası yerde kalan Messi'ye takım arkadaşları yardım etti. Sonrasında Vitinha, takım tarafından uyarıldı.

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