Messi'ye antrenmanda büyük ayıp! Fransız basını bu olay karşısında sessiz kalmadı

Messi'nin PSG'de yaşadığı en skandal olay dün gerçekleşti. Antrenman sırasında 23 yaşındaki Portekizli Vitinha ile bir pozisyonda karşı karşıya gelen Messi'ye ilginç sözler sarf eden Vitinha'ya eleştiri var.

SÖZLEŞME YENİLEMEDİ

Kontratı sezon sonunda bitecek Messi'nin yeni durağının neresi olacağı henüz netleşmedi. PSG ile devam mı edeceği yoksa Barcelona'ya geri mi döneceği belli olmayan Messi'nin takım içindeki durumu da sallantıda...

23 YAŞINDAKİ FUTBOLCUDAN BÜYÜK AYIP!

PSG'nin dün yaptığı antrenmanda Messi ile Vitinha arasında ufak bir sözlü dalaşma yaşandı. Messi'nin sakin olmasını söyleyen Vitinha, antrenmanın devamında Arjantinli oyuncuya sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonrası yerde kalan Messi'ye takım arkadaşları yardım etti. Sonrasında Vitinha, takım tarafından uyarıldı.

