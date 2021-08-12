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Messi'ye yeni nesil ödeme: Fan token

12.08.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, transfer ücretinin bir bölümünü "fan token" olarak alacak.

Messi'ye yeni nesil ödeme: Fan token

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, ücretinin bir bölümünü "PSG Fan Token" olarak alacak.

Paris temsilcisi, Socios ile iş ortaklığından yola çıkarak Arjantinli yıldız futbolcuya ücretinin bir kısmını "PSG Fan Token" olarak ödeyecek.

Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı ve PSG'ye transfer söylentilerinin çıktığı an "PSG Fan Token" fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti.

FAN TOKEN NEDİR?

"Fan tokenlar", Chiliz blok zincirinde basılan tahsil edilebilir dijital varlıklardır ve Socios.com taraftar etkileşim platformu, dünyanın en büyük spor organizasyonlarının, taraftar nüfuz ve ödüllendirme ekosistemine bağlanmasını sağlar.

Manchester City'den PSG'ye, Atletico Madrid'den Juventus'a, Barcelona'dan Inter'e kadar dünyanın en büyük futbol kulüplerinin "fan token" projelerini hayata geçiren blokzinciri tabanlı spor ve eğlence uygulaması Socios, taraftarlara söz hakkı veren oylamalar ile de spor ve dijital dünyanın en yeni etkileşim modellerinden birine öncülük ediyor.

Roma'nın takım otobüsünün tasarımı, Barcelona kaptanının pazubendindeki mesaj, Allianz Arena'daki gol kutlama marşı, Apollon Limassol'un ilk 11'i gibi birbirinden değişik oylamalarla taraftarları kulüplerinin bazı kararlarında söz sahibi yapan Socios, Türkiye'de partneri olan kulüplerle de farklı oylamalar gerçekleştiriyor.

Muslera'nın giyeceği eldivenin rengi, İstanbul Başakşehir oyuncularının ısınma tişörtlerindeki mesajlar, Trabzonspor'un takım otobüsü tasarımını taraftarlara seçtiren Socios, en son "Göztepe'nin mağazalarının yeni marka adı ne olsun?" sorusunu taraftarlara sordurtmuştu.

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