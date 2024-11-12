Messi'ye zorlu mücadele öncesi Paraguay'dan yasak geldi! ''Maça alınmayacaklar"

Paraguay-Arjantin maçı öncesi ev sahibi ülkeden eşi benzeri az görülmüş bir hamle geldi. Paraguay milli takımı antrenörü, zorlu maç öncesi yaptığı açıklamada sürpriz bir karara imza attı.

MESSI FORMASI YASAKLANDI

Paraguay Milli Takımı Futbol Direktörü Fernando Villasboa yaptığı açıklamada Messi formasının maç gününde yasaklandığını ilan etti.

"STADYUMA ALINMAYACAK"

Villasboa yaptığı açıklamada, "Arjantin Milli Takımı, Barcelona ya da Inter Miami formaları giyen ve üzerinde Messi'nin ismi bulunan taraftarlar stadyuma alınmayacak. Defensores del Chaco Stadyumu'nu renklerimizle donatmak istiyoruz. Oyuncular tribünlerden gelen desteği hissedecekler" dedi.