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  4. Messi'ye zorlu mücadele öncesi Paraguay'dan yasak geldi! ''Maça alınmayacaklar"

Messi'ye zorlu mücadele öncesi Paraguay'dan yasak geldi! ''Maça alınmayacaklar"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.11.2024 15:49
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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Arjantin deplasmanda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi ülkeden ilginç bir hamle geldi. Messi'nin zorlu maçta kilit oyuncu olması sebebiyle Paraguay takımı ilginç bir yasak getirdi.

Messi'ye zorlu mücadele öncesi Paraguay'dan yasak geldi! ''Maça alınmayacaklar"

Paraguay-Arjantin maçı öncesi ev sahibi ülkeden eşi benzeri az görülmüş bir hamle geldi. Paraguay milli takımı antrenörü, zorlu maç öncesi yaptığı açıklamada sürpriz bir karara imza attı.

MESSI FORMASI YASAKLANDI

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Paraguay Milli Takımı Futbol Direktörü Fernando Villasboa yaptığı açıklamada Messi formasının maç gününde yasaklandığını ilan etti.

"STADYUMA ALINMAYACAK"

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Villasboa yaptığı açıklamada, "Arjantin Milli Takımı, Barcelona ya da Inter Miami formaları giyen ve üzerinde Messi'nin ismi bulunan taraftarlar stadyuma alınmayacak. Defensores del Chaco Stadyumu'nu renklerimizle donatmak istiyoruz. Oyuncular tribünlerden gelen desteği hissedecekler" dedi.

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Arjantin Paraguay messi
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