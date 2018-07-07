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Mesut Bakkal: Emre Akbaba’ya şu zamana kadar resmi bir teklif yok

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 07.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, adı birçok takımla sıkça anılan Emre Akbaba için, "Emre Akbaba’yı herkesin bildiği gibi büyük takımlar istiyor. Kulüp de bunun gitmesinden yana ama şu zamana kadar resmi bir şey yok’’ dedi.

Mesut Bakkal: Emre Akbaba’ya şu zamana kadar resmi bir teklif yok

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor, bugün kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışması yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan antrenmana izinli olan Junior Fernandes dışında tüm futbolcular katıldı.

Talha Yalçıner: "Geçen yılki düşme korkusunu bu yıl yaşamak istemiyoruz"

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Talha Yalçıner, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Erzurum kampında sıkı çalıştıklarını belirterek, "Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çok iyi dizayn edilmiş. Takım ortamımız da çok iyi. Güçlü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tabi bu yıl hedeflerimiz biraz farklı. Geçen yılki düşme korkusunu bu yıl yaşamak istemiyoruz. Sezona daha hızlı giriş yapıp sezonu üst sıralarda tamamlamak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Aytemiz Alanyaspor’un bir diğer futbolcusu Efecan Karaca ise, "Geçen yıl zor bir süreçten geçtik. Son iki hafta düşmemeyi garantiledik. Bu yıl o hataları yapmadan sezona iyi başlayıp, bitirmek istiyoruz. Burada güzel çalışmalarımız oluyor’’ dedi.

Bakkal: "Geçen yılki kadroyu koruduk"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise sezon öncesi pozitif bir ortamda çalıştıklarını, bu pozitif ortamı sezon geneline yaymayı arzuladıklarını söyledi. Bakkal, "Geçen yılki kadroyu koruduk. Üzerine iki üç tane yetenekli, beş tane de iyi adam aldığımızı düşünüyorum. Zaten benim geldiğim 11 maçta iki tane mağlubiyetimiz vardı Beşiktaş ve Galatasaray’a. Bunun dışında iyi top oynayıp seyirciyi tribünlere çeken bir Alanyaspor vardı. Ben de o kadroya sahip çıktım. Ben size güveniyorum dedim. Bunların üzerine iyi futbolcular aldık. Ben takıma güveniyorum, takım bize güveniyor. Bu pozitif ortamda inşallah sezona iyi başlarız. Eski sıkıntıları yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hedefli bir takım oluşturmak istiyoruz. Yukarılara oynamak istiyoruz. Hem şehir olarak hem kulüp olarak bunu hakkettiğimizi düşünüyorum. Her maçı kazanan bir takım olmak takımı bu hale getirmek benim en büyük arzum’’ diye konuştu.

"Emre Akbaba’yı alan takım kazanır"

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Emre Akbaba için konuşan Mesut Bakkal, Alanyaspor’un da maliyet açısından Emre Akbaba'nın satılmasına sıcak baktığını belirterek, "Emre Akbaba’yı herkesin bildiği gibi büyük takımlar istiyor. Kulüp de bunun gitmesinden yana ama şu zamana kadar resmi bir şey yok. Antrenmanlara devam ediyor. Takımda kaldığı sürece de ben kullanacağım. Emre Akbaba’yı alan takım kazanır sadece bunu söyleyeyim. Ben para işlerini bilmem, kulüp ne derse odur benim için. O da değerini bulduğu zaman satılacak kalırsa da şu anda yeterince memnunum. Düzgün çalışmaya istekli çalışmaya devam ediyor’’ dedi.

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