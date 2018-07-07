Mesut Bakkal: Emre Akbaba’ya şu zamana kadar resmi bir teklif yok

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor, bugün kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışması yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan antrenmana izinli olan Junior Fernandes dışında tüm futbolcular katıldı.

Talha Yalçıner: "Geçen yılki düşme korkusunu bu yıl yaşamak istemiyoruz"

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Talha Yalçıner, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Erzurum kampında sıkı çalıştıklarını belirterek, "Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çok iyi dizayn edilmiş. Takım ortamımız da çok iyi. Güçlü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tabi bu yıl hedeflerimiz biraz farklı. Geçen yılki düşme korkusunu bu yıl yaşamak istemiyoruz. Sezona daha hızlı giriş yapıp sezonu üst sıralarda tamamlamak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Aytemiz Alanyaspor’un bir diğer futbolcusu Efecan Karaca ise, "Geçen yıl zor bir süreçten geçtik. Son iki hafta düşmemeyi garantiledik. Bu yıl o hataları yapmadan sezona iyi başlayıp, bitirmek istiyoruz. Burada güzel çalışmalarımız oluyor’’ dedi.