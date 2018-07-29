SPOR

Mesut Bakkal: Küme düşme tehlikesi yaşamak istemiyoruz

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.07.2018 12:55 | Son Güncelleme

Alanyaspor Teknik Direktörü Bakkal, yeni sezona ilişkin, "Küme düşme tehlikesi yaşamak istemiyoruz." dedi.

Mesut Bakkal: Küme düşme tehlikesi yaşamak istemiyoruz

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, yeni sezona ilişkin, "Küme düşme tehlikesi yaşamak istemiyoruz" dedi.

Akdeniz temsilcisi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği kampı tamamladı. Sabah yapılan idmanın ardından tesislerden ayrılan futbolcular, 2 günlük iznin ardından Alanya'da kulüp tesislerinde bir araya gelerek sezonun ilk haftasındaki Sivasspor maçı için hazırlıklara başlayacak. Kamp çalışmalarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Mesut Bakkal, sezona iyi hazırlandıklarını söyledi.

Sezon hazırlıklarının kazasız belasız bittiğini aktaran Bakkal, şöyle konuştu:

"Sakat oyuncumuz bir tek Junior Fernandes var. Milli takımdan geldiğinde belinde bir ağrısı vardı, onun da 1 ay kadar süresi var. Diğer taraftan çok fazla bir sakatlık yaşamadık çok şükür. Ufak tefek darbelerden kaynaklı sakatlık oluyor ama bu da sezon başında normal olan şeyler. Tam takım çalıştık diyebilirim. Hazırlık maçları da önemli, hazırlık maçında iki 10 kişilik ekibi çıkarabiliyorsunuz sahaya. Bu bizim için avantaj."

Transfer çalışmalarına değinen Bakkal, "Şu anda takımın yüzde 90'ını tamamladık diyebilirim ama stoper mevkisinde mevcut oyuncuları destekleyebilecek bir oyuncu bulabilirsek almayı düşünüyoruz. Öbür türlü diğer taraflara pek transfer düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakkal, geçen sezonu iyi bitirdiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Geçen sene bildiğiniz gibi ben 11 maç geldim. Küme düşmeden kurtardık, 40 puan ile bitirdik. Bu bizim için bir avantaj. Şimdi en azından geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. Küme düşme tehlikesi yaşamak istemiyoruz. Hazır olan bir takımım vardı ben de ona sahip çıktım. Üzerine bilinçli ve bize katkı sağlayacak oyuncu grubunu kattık. Bizim birinci hedefimiz çok rahat bir sezon geçirmek. Ondan sonra da gidebileceğimiz yer neresi oraya kadar bakacağız.

PARTNER Sürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorum Sürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorum
Alanyaspor 1 - 1 FC SabahAlanyaspor 1 - 1 FC Sabah
Mesut Bakkal: Emre Akbaba ayrılmak istiyorMesut Bakkal: Emre Akbaba ayrılmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alanyaspor Spor Toto Süper Lig mesut bakkal

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Fatih Terim, Club Africain - Galatasaray maçında çıldırdı

Fatih Terim, Club Africain - Galatasaray maçında çıldırdı

Domagoj Vida için Monaco ile West Ham United’ın ısrarı sürüyor

Domagoj Vida için Monaco ile West Ham United’ın ısrarı sürüyor

Galibiyet 90+3'te geldi

Galibiyet 90+3'te geldi

Beşiktaş, Nacer Chadli'yi transfer etmek üzere

Beşiktaş, Nacer Chadli'yi transfer etmek üzere

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mesut Bakkal: Küme düşme tehlikesi yaşamak istemiyoruz

Mesut Bakkal: Küme düşme tehlikesi yaşamak istemiyoruz

Alanyaspor 1 - 1 FC Sabah

Alanyaspor 1 - 1 FC Sabah

Mesut Bakkal: Emre Akbaba ayrılmak istiyor

Mesut Bakkal: Emre Akbaba ayrılmak istiyor

Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Emre Akbaba'yı transfer etmek istiyor

Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Emre Akbaba'yı transfer etmek istiyor

Fahri Özçelik: Emre Akbaba'nın önünü açtık

Fahri Özçelik: Emre Akbaba'nın önünü açtık

Aytemiz Alanyaspor Wanderson ile yollarını ayırdı!

Aytemiz Alanyaspor Wanderson ile yollarını ayırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.