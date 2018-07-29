Mesut Bakkal: Küme düşme tehlikesi yaşamak istemiyoruz

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, yeni sezona ilişkin, "Küme düşme tehlikesi yaşamak istemiyoruz" dedi.

Akdeniz temsilcisi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği kampı tamamladı. Sabah yapılan idmanın ardından tesislerden ayrılan futbolcular, 2 günlük iznin ardından Alanya'da kulüp tesislerinde bir araya gelerek sezonun ilk haftasındaki Sivasspor maçı için hazırlıklara başlayacak. Kamp çalışmalarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Mesut Bakkal, sezona iyi hazırlandıklarını söyledi.

Sezon hazırlıklarının kazasız belasız bittiğini aktaran Bakkal, şöyle konuştu:



"Sakat oyuncumuz bir tek Junior Fernandes var. Milli takımdan geldiğinde belinde bir ağrısı vardı, onun da 1 ay kadar süresi var. Diğer taraftan çok fazla bir sakatlık yaşamadık çok şükür. Ufak tefek darbelerden kaynaklı sakatlık oluyor ama bu da sezon başında normal olan şeyler. Tam takım çalıştık diyebilirim. Hazırlık maçları da önemli, hazırlık maçında iki 10 kişilik ekibi çıkarabiliyorsunuz sahaya. Bu bizim için avantaj."