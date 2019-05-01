Mesut Bakkal takımına güveniyor

Yeşil-beyazlı ekibin Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakkal, iç sahada Akhisarspor ile oynadıkları müsabakayı değerlendirdi. Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarındaki oyunu Akhisarspor'a karşı sergileyemediklerini dile getiren Bakkal, "Çok basit, çok talihsiz top kayıpları yaptık. Bu kadar top kaybı yaptığınız bir maçta mağlup olmuyorsanız yine iyidir diye düşünüyorum. Gerçek bu. Rakibin pozisyonu bizden daha fazlaydı" ifadelerini kullandı.

Bakkal, söylemlerin bitip eylemlerin ortaya çıkması gereken haftalara geldiklerini söyledi. Ligden düşmeme mücadelesi veren tüm takımların eşit düzeyde olduğunu anlatan Bakkal, "Bütün şartlar da eşit görünüyor çünkü maçlar oynanmadan ne kazanılıyor, ne kaybediliyor. Takımıma geldiğimden günden beridir güvendim, güveniyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA İYİ OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Mesut Bakkal, Erzurumspor maçından puan veya puanlar alacaklarına inandıklarını vurguladı. Deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: