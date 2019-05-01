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Mesut Bakkal takımına güveniyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 01.05.2019 19:24 | Son Güncelleme

Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, oyuncularına güvendiğini belirterek, "Benim takımım özellikle dinamikliğini, direncini ortaya koyduğu zaman puan veya puanlarla dönmemiz gerektiğini biliyor. Buna göre mücadele edecekler" dedi.

Mesut Bakkal takımına güveniyor

Yeşil-beyazlı ekibin Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakkal, iç sahada Akhisarspor ile oynadıkları müsabakayı değerlendirdi. Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarındaki oyunu Akhisarspor'a karşı sergileyemediklerini dile getiren Bakkal, "Çok basit, çok talihsiz top kayıpları yaptık. Bu kadar top kaybı yaptığınız bir maçta mağlup olmuyorsanız yine iyidir diye düşünüyorum. Gerçek bu. Rakibin pozisyonu bizden daha fazlaydı" ifadelerini kullandı.

Bakkal, söylemlerin bitip eylemlerin ortaya çıkması gereken haftalara geldiklerini söyledi. Ligden düşmeme mücadelesi veren tüm takımların eşit düzeyde olduğunu anlatan Bakkal, "Bütün şartlar da eşit görünüyor çünkü maçlar oynanmadan ne kazanılıyor, ne kaybediliyor. Takımıma geldiğimden günden beridir güvendim, güveniyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA İYİ OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Mesut Bakkal, Erzurumspor maçından puan veya puanlar alacaklarına inandıklarını vurguladı. Deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl biz burada istiyorsak, Erzurum'da da tüm şehir, camia ligde kalmak istiyor. Benim takımım özellikle dinamikliğini, direncini ortaya koyduğu zaman puan veya puanlarla dönmemiz gerektiğini biliyor. Buna göre mücadele edecekler. Dördüncü maçıma çıkıyorum. Birbirimizle iletişimimiz iyi. Bu süreç böyle devam edecek. Daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Baktığımız zaman da oyuncu grubunun dertlenmesi, maç sabahında saat 07.30-08.00 gibi de gelip benimle konuşmak istemesi iyiye işarettir, yürekleri yanmaya başlamıştır. Çok net söyleyebileceğim ve memnun kaldığım bir davranış; yabancısıyla da yerlisiyle de."

Erzurumspor'u yenerek önemli bir virajı kazasız geçmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Bakkal, taraftarlara da seslendi. Yeşil-beyazlı taraftarlardan, şimdiye kadar verdikleri desteği artarak sürdürmelerini isteyen Bakkal, "Maçların ne olacağı belli olmuyor, Göztepe gidiyor Medipol Başakşehir'i yeniyor, Erzurumspor gidip Göztepe'yi yeniyor. Bizim de gidip yenemeyeceğimizi veya 4 haftada dolu dolu puanları alamayacağımızı kimse söyleyemez. Onun için de genç bir kadrom var. Coşkuyla devam etmesi için de herkesin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mesut bakkal Bursaspor

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