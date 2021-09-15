Mesut Özil, aldığı transfer teklifini açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacakları maç öncesi Alman basınına açıklamalarda bulundu.Sporx'in aktardığı habere göre; Mesut, aldığı teklifleri doğruladı.

"LÖW İLE BULUŞMAYACAĞIZ"

Eski teknik direktöri Löw ile buluşamayacağını belirten ve kendisini Türkiye'ye davet eden Özil, "Koronavirüs salgını nedeniyle Frankfurt'ta buluşamayacağız. Ancak Löw, İstanbul'u iyi biliyor, onu Fenerbahçe'nin bir iç saha maçına bekliyorum, daha önce de davet ettim. Koronavirüs nedeniyle ailemle de buluşamayacağım ama statta olacaklar" dedi.

"TEKLİFLER ALDIM"

Fenerbahçe'ye gelmek için ABD'den gelen teklifi reddettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe her zaman benim favori kulübümdü. Yıl başında ABD'den de teklif aldım, başka teklifler de oldu ancak Fenerbahçe denkleme girdikten sonra gerisi önemli değildi." ifadelerini kullandı.



