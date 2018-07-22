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Mesut Özil, Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 22.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

Mesut Özil, ırkçılık nedeniyle Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı. Mesut Özil, bırakma kararıyla ilgili olarak, "Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu" dedi. Mesut Özil'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da adeta linç kampanyası başlatılmıştı.

Mesut Özil, Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı

Mesut Özil, Almanya milli takımını bırakma kararını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Mesut Özil, milli takım kariyerini noktalamasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

"Yaşanan olaylar sonrasında uzun süre düşündüm ve ırkçılık ile saygısızlığı hissettiğim için artık Almanya Milli Takım formasını giymeyeceğim. Bu formayı büyük bir heyecanla giyiyordum ancak artık bu durum böyle değil.

TÜRKLÜĞÜME SAYGI GÖSTERMEMELERİ BARDAĞI TAŞIRDI

Bu kararı almak gerçekten çok zordu çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için sahada her zaman her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri ise benim Türk kökenime saygısızlık yaptı. Irkçılık geçmişi olan insanlar, birçok çifte kimlikli oyuncunun yer aldığı dünyanın en büyük federasyonunda görev almamalılar. Bencilce davrandılar ve beni bir politik propagandaya alet ettiler. Ben bu yüzden futbol oynamıyorum. Bana karşı olan saygısız davranışlarını arkama yaslanıp izleyecek değilim. Artık yeter. Irkçılık hiçbir zaman anlayışla karşılanmamalı. Almanya için yaptıklarım unutuldu. Bana karşı olan olan tutumları, Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu.

İSTENMEYEN ADAM OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM
Irkçılığı kabul edemem. Artık Almanya milli takımında oynamak istemiyorum. Almanya'da artık istenmeyen adam olduğumu düşünüyorum. Ben Almanya için hep mücadele ettim. Ancak Almanya Futbol Federasyonu ve ülkedeki birçok kişinin bana olan davranışları nedeniyle Almanya milli takımı formasını giymek istemiyorum.

PODOLSKI VE KLOSE ÖRNEĞİ

Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben niye Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi?"

MESUT ÖZİL'İN ALMANYA MİLLİ TAKIMI KARNESİ
(1 kez) Dünya Kupası şampiyonluğu
(5 kez) Almanya'da yılın futbolcusu

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