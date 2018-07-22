Mesut Özil, Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı

Mesut Özil, Almanya milli takımını bırakma kararını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Mesut Özil, milli takım kariyerini noktalamasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

"Yaşanan olaylar sonrasında uzun süre düşündüm ve ırkçılık ile saygısızlığı hissettiğim için artık Almanya Milli Takım formasını giymeyeceğim. Bu formayı büyük bir heyecanla giyiyordum ancak artık bu durum böyle değil.

TÜRKLÜĞÜME SAYGI GÖSTERMEMELERİ BARDAĞI TAŞIRDI

Bu kararı almak gerçekten çok zordu çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için sahada her zaman her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri ise benim Türk kökenime saygısızlık yaptı. Irkçılık geçmişi olan insanlar, birçok çifte kimlikli oyuncunun yer aldığı dünyanın en büyük federasyonunda görev almamalılar. Bencilce davrandılar ve beni bir politik propagandaya alet ettiler. Ben bu yüzden futbol oynamıyorum. Bana karşı olan saygısız davranışlarını arkama yaslanıp izleyecek değilim. Artık yeter. Irkçılık hiçbir zaman anlayışla karşılanmamalı. Almanya için yaptıklarım unutuldu. Bana karşı olan olan tutumları, Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu.