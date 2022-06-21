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Mesut Özil Almanya'ya mı dönüyor? Flaş iddia! Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

21.06.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı son gelişmelerin ardından merak edilmeye başlandı. Sarı lacivert takımda kadro dışı kararı süren ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan ekipte kampa katılmayan Mesut Özil konusunda ortaya önemli bir iddia atıldı. Özil, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabını da takipten çıkarmıştı. Peki Mesut Özil Almanya'ya mı dönüyor? Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

Mesut Özil Almanya'ya mı dönüyor? Flaş iddia! Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Sarı lacivert takım Fenerbahçe 'de Mesut Özil ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Özil'in geleceği yeni sezon öncesi merak edilirken, futbolcunun Almanya'ya eski takımına geri dönüp dönmeyeceği de konuşulmaya başlandı. Peki Mesut Özil Almanya'ya mı dönüyor?

MESUT ÖZİL ALMANYA'YA MI DÖNÜYOR?

Mesut Özil'in yeni sezon öncesi Almanya'ya dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Daha önce İsmail Kartal döneminde Ozan Tufan'la beraber kadro dışı bırakılmış olan tecrübeli isim Mesut Özil konusunda Jorge Jesus'un hangi kararı vereceği ilgiyle takip ediliyordu. Jorge Jesus tarafından tecrübeli ismin yeniden kadro dışı kalacağı açıklandı.

Jesus, gerçekleşen imza töreninde konuyla ilgili "Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım" şeklinde yanıt vererek futbolcunun kadro dışı kalacağını duyurdu.

ALMANYA'YA UÇTU

Kadroya dahil edilmeyen Mesut Özil öncelikle ticari girişimleri için öncelikle Endonezya'ya gitti. Fenerbahçe taraftarları tepki gösterirken, Endonezya'da iş görüşmelerinde bulunan Özil ile ilgili pek çok eleştiri de yapıldı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu takım arkadaşlarının kamp yaptığı dönemde de yine bir seyahat gerçekleştirdi ve kız kardeşinin düğünü için Almanya'ya gitti.


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