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Mesut Özil Arsenal'den ayrılmayı düşünmüyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.01.2019 16:20 | Son Güncelleme

Arsenal'de gözden düşen ve Inter ile Fenerbahçe ile ismi anılmaya başlanan Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Mesut Özil Arsenal'den ayrılmayı düşünmüyor

İsmi Serie A'dan Inter ve Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil, devre arasında Arsenal'den ayrılma düşüncesi olmadığını belirtti. ESPN'in oyuncunun yakınlarından aldığı bilgiye göre, Unai Emery ile iyi devre geçiremeyen Türk asıllı Alman milli oyuncu, Arsenal'de tekrar formasını geri almak için savaşmaya karar verdi.

TAKIMIN EN ÇOK PARA KAZANAN OYUNCUSU

Emery'nin kendisini üst üste yedek kulübesinde bırakması ve sonrasında sakatlık geçirmesinin ardından devre arasında kiralık olarak ayrılacağı iddialarının yükseldiği Mesut Özil'in Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Takımın en çok para kazanan ismi olan 30 yaşındaki oyuncu, haftalık 350 bin euroluk kazancıyla birlikte gönderilecek isimlerin de başında gösteriliyor.

TARAFTARLAR GÖNDERİLMESİNE KARŞI DEĞİL

Devre arasında ayrılma ihtimali de olan Mesut Özil ile ilgili yapılan ankette de taraftarlar ikie bölümmüş durumda... Ada basınında yapılan bir ankette ''Mesut Özil Ocak'ta Arsenal'den ayrılsın mı?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan taraftarların %58'i'Evet' dedi. Ankete katılanların %42'si de Mesut Özil'in Arsenal'de kalması gerektiği yönünde oy kullandı. Mesut Özil bu sezon 16 maçta 1122 dakika süre aldı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. (SPORX)

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