Mesut Özil'den annesine duygusal mesaj! "Evladın olmak en büyük şansım"

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, 2019 yılında sevgilisi Amine Gülşe ile nikah masasına oturmuştu. Bu evliliğinden Eda adında bir kızı bulunan Özil, annesinin doğum gününü kutladı.

"SENİN EVLADIN OLMAK EN BÜYÜK ŞANSIM"

Mesut Özil, Gülizar Özil ile birlikte çekilen yeni ve eski fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Futbolcu, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun anneciğim. Senin evladın olmak en büyük şansım, iyi ki varsın. İyi ki doğdun annem. Seni çok seviyorum. Allah seni bizden eksik etmesin..." ifadelerini not düştü. Özil'in paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

