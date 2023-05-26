Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımı! "Değerini bil"

Fenerbahçe formasıyla Türkiye'ye transfer olan ve Sarı-Lacivertliler'de top koşturmasının ardından Başakşehir'e transfer olan ve burada aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

MESUT ÖZİL'DEN ERDOĞAN'A DESTEK

34 yaşındaki eski futbolcu yaptığı paylaşımda 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylaması öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımında bulundu.

'DEĞERİNİ BİL'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından kesit paylaşan Özil, paylaşımına, "Değerini bil" notunu ekledi.

İŞTE O PAYLAŞIM...



