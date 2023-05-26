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Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımı! "Değerini bil"

26.05.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen ve aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Mesut Özil'den 28 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımı! "Değerini bil"

Fenerbahçe formasıyla Türkiye'ye transfer olan ve Sarı-Lacivertliler'de top koşturmasının ardından Başakşehir'e transfer olan ve burada aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

MESUT ÖZİL'DEN ERDOĞAN'A DESTEK

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34 yaşındaki eski futbolcu yaptığı paylaşımda 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylaması öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımında bulundu.

'DEĞERİNİ BİL'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından kesit paylaşan Özil, paylaşımına, "Değerini bil" notunu ekledi.

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