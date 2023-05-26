Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımı! "Değerini bil"

Fenerbahçe formasıyla Türkiye'ye transfer olan ve Sarı-Lacivertliler'de top koşturmasının ardından Başakşehir'e transfer olan ve burada aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
34 yaşındaki eski futbolcu yaptığı paylaşımda 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylaması öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından kesit paylaşan Özil, paylaşımına, "Değerini bil" notunu ekledi.
#DeğeriniBil pic.twitter.com/sjbI5CW0iR— Mesut Özil (@M10) May 26, 2023