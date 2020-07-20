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Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin teklifine cevap!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.07.2020 20:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarlarını geçtiğimiz sezondan bu yana en fazla heyecanlandıran isimlerden biri olan Mesut Özil'in sözleşmesi bittikten sonra Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Alman basını çarpıcı bir iddiada bulundu.

Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin teklifine cevap!

Alman basınında Bild gazetesi, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e trnasfer teklifi yaptığını fakat yıldız futbolcunun bu teklifi reddettiğini yazdı. Arsenal'deki sözleşmesini tamamlamak istediğini belirten yıldız futbolcun sözleşmesi bittikten sonra geleceğiyle ilgili karar verecek.

Öte yandan Arsenal yönetimi ise yüksek maaşı nedeniyle kontratından önce Mesut Özil ile yolları ayırmayı hedefliyor. Ancak Mesut Özil'in menajeri son dönemde yaptığı açıklamalarda oyuncunun Arsenal'de kalacağını ve çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

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