Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin teklifine cevap!

Alman basınında Bild gazetesi, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e trnasfer teklifi yaptığını fakat yıldız futbolcunun bu teklifi reddettiğini yazdı. Arsenal'deki sözleşmesini tamamlamak istediğini belirten yıldız futbolcun sözleşmesi bittikten sonra geleceğiyle ilgili karar verecek.

Öte yandan Arsenal yönetimi ise yüksek maaşı nedeniyle kontratından önce Mesut Özil ile yolları ayırmayı hedefliyor. Ancak Mesut Özil'in menajeri son dönemde yaptığı açıklamalarda oyuncunun Arsenal'de kalacağını ve çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.