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Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin yenildiği maç sonrası paylaşım

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.12.2020 12:35 | Son Güncelleme

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşım olay oldu. Kırık kalp ve üzgün emoji paylaşan Özil'in bu hareketi kafaları karıştırırken başarılı futbolcunun Twitter'da yazdığına anında binlerce beğeni ve yorum geldi.

Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin yenildiği maç sonrası paylaşım

İngiltere Premier Lig’in 14. hafta maçında Arsenal deplasmanda Everton’a 2-1 mağlup oldu. Topçular’ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Rakibini 22. dakikada Rob Holding'in kendi kalesine ve 45. dakikada Yerry Mina'nın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Everton, zirve takibini sürdürdü. Arsenal'ın golünü ise 35. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham'ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti. Ligde 14 puanla 15. sırada kalan Arsenal'in galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI

Mesut Özil sosyal medya hesabından kırık kalp ve üzgün emoji paylaştı. Özil'in bu paylaşımı kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız isimin, sarı-lacivertlilerin kaybettiği maçtan sonra bu paylaşımı yapması büyük ilgi gördü.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu rüyalardan vazgeçin.Sizin üzerinizde Lanet var.üç tane Özil gelse sizi ayağa kaldıramaz.2031 kadar o lanet üzerinizde
buda fb icin mi yolladi nerden biliyirsunuz
Yazık yaş adam feneve gelmeden ağlamaya başlamış
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