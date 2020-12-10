SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım! "Vazgeçtim..."

Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım! "Vazgeçtim..."

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.12.2020 21:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mesut Özil'in arabada Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısını dinlerkenki anlarını Türk Bayrağı emojisi ile paylaşması sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım! "Vazgeçtim..."

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal forması giyen ama takımda kadro dışı kalarak adeta istenmeyen adam ilan edilen Mesut Özil, ayrılmak için gün sayıyor.

Fenerbahçe ve ABD'den bi kaç takım tarafından istenildiği iddia edilen Mesut Özil'İn arabadayken Türk Bayrağı eşliğinde paylaştığı Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısı imalı bir mesaj olarak algılandı.

mesut özil1

"MESUT ÇOK İYİ BİR FENERBAHÇELİ"

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye olası transferiyle ilgili konuşan Ali Koç ise, "Mesut Özil çok iyi Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'nin bu transferin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Mesut Özil bizim için çok güzel bir rüya ancak ekonomik şartlardan dolayı gerçekleşmesi zor bir rüya" Açıklamasında bulunmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamamKaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamam
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı
CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı
Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı
Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
'Türkiye'den transfer teklifi aldım'
'Türkiye'den transfer teklifi aldım'
Süper Lig'de sürpriz takas!
Süper Lig'de sürpriz takas!
Alanyaspor'a şok ceza! Beşiktaş maçında yok...
Alanyaspor'a şok ceza! Beşiktaş maçında yok...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Ağaoğlu'ndan şok hareket! Stadı terk etti...
Ağaoğlu'ndan şok hareket! Stadı terk etti...
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
''Dekolte giymeyi seviyorum''
''Dekolte giymeyi seviyorum''
Havada bulut, şampiyonluğu unut
Havada bulut, şampiyonluğu unut
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den kadına şiddete karşı farkındalık mesajı
F.Bahçe'den kadına şiddete karşı mesaj
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım! "Vazgeçtim..."
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Erol Bulut: Fenerbahçe'nin sistemi yok diyenler futbolu ne kadar biliyor
Erol Bulut: Futbolu ne kadar biliyor
Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamam
Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamam
Süper Lig'de sürpriz takas: Thiam'ı al, Halil'i ver!
Süper Lig'de sürpriz takas!
Fenerbahçe'de Kemal Ademi çalışmalara başladı
Kemal Ademi çalışmalara başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.