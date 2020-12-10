Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım! "Vazgeçtim..."

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal forması giyen ama takımda kadro dışı kalarak adeta istenmeyen adam ilan edilen Mesut Özil, ayrılmak için gün sayıyor.

Fenerbahçe ve ABD'den bi kaç takım tarafından istenildiği iddia edilen Mesut Özil'İn arabadayken Türk Bayrağı eşliğinde paylaştığı Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısı imalı bir mesaj olarak algılandı.

"MESUT ÇOK İYİ BİR FENERBAHÇELİ"

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye olası transferiyle ilgili konuşan Ali Koç ise, "Mesut Özil çok iyi Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'nin bu transferin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Mesut Özil bizim için çok güzel bir rüya ancak ekonomik şartlardan dolayı gerçekleşmesi zor bir rüya" Açıklamasında bulunmuştu.