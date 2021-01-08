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Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım

FUTBOL HABERLERİ  | 08.01.2021 14:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Mesut Özil, Sultanahmet Camii görselli cuma paylaşımında bulundu.

Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım

Adı Fenerbahçe ile anılan ve transferinde hareketli günler yaşanan Mesut Özil'den sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'ndan eski bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, bugün de İstanbul'da bulunan Sultanahmet Camii lokasyonuyla bir cuma paylaşımı yaptı. Mesut'un bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.

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Mesut Özil, paylaşımında Gazali'nin, "En mutlu insanların Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" mesajına da yer verdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA / AA


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