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Mesut Özil'den romantik paylaşım! "Aşkımla akşam yemeği"

14.01.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce, "Kızım Eda için birçok şeye ara verdim. Bütün zamanımı ona ayırıyorum" açıklamasını yapan Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ile birlikte yemeğe çıktı. Romantik bir akşam geçiren çift, el ele pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Mesut Özil'den romantik paylaşım! "Aşkımla akşam yemeği"

Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 2019'un haziran ayında evlenmişti. Çift, kızları Eda'yı mart ayında kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı.

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"AŞKIMLA AKŞAM YEMEĞİ"

Geçtiğimiz aylarda Eda'nın yüzünü ilk kez göstererek kural bozan ikili, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Akşam yemeğine çıkan 33 yaşındaki Özil, eşiyle birlikte el ele objektif karşısına geçti. Bir hayli keyifli olduğu görülen çiftten Mesut Özil, gönderisine, "Aşkımla akşam yemeği..." notunu düştü. Futbolcunun gönderisi 765 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Amine Gülşe Mesut Özil
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
keyifli tabi adam başarıya tok en üstü görmüş febenin durumuna mı üzülecek mesut geldi diye çıldıran taraftar üzülsün anca !!!!hiç bişey yapmadan henüz bi başarısını görmeden herşeyi herkesi abartmakta üstümüze yok
küçülme bu kadar çocukça işleri bırak

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