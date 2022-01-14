Mesut Özil'den romantik paylaşım! "Aşkımla akşam yemeği"

Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 2019'un haziran ayında evlenmişti. Çift, kızları Eda'yı mart ayında kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı.

"AŞKIMLA AKŞAM YEMEĞİ"

Geçtiğimiz aylarda Eda'nın yüzünü ilk kez göstererek kural bozan ikili, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Akşam yemeğine çıkan 33 yaşındaki Özil, eşiyle birlikte el ele objektif karşısına geçti. Bir hayli keyifli olduğu görülen çiftten Mesut Özil, gönderisine, "Aşkımla akşam yemeği..." notunu düştü. Futbolcunun gönderisi 765 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

