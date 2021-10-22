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Mesut Özil'den 'Tepki' açıklaması!

22.10.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Antwerp ile oynadığı maçın 66. dakikasında kenara alındığında su şişelerini tekmeleyen ve sinirli görüntüsü göze çarpan Mesut Özil'den açıklama geldi.

Mesut Özil'den 'Tepki' açıklaması!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, dün oynanan Antwerp maçında oyundan alınmasına sinirlenerek su şişelerini teklemişti. Başarılı oyuncudan açıklama geldi.

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kimseyi hedef almadığını söylerken, "Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" dedi.

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"Hiç şüphe yok ki baskıyı arttırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekti. Taze kan olarak birkaç oyuncu sokmak istedik. Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu. Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız taze bir kan oyuna sokmaktı."


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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