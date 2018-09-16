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Mesut Özil devre arasında Fenerbahçe'ye geliyor iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.09.2018 15:17 | Son Güncelleme

Daily Star gazetesinin ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia ettiği Mesut Özil'le ilgili bugün Ada basınından dev bir iddia daha geldi. Buna göre Türk asıllı Alman futbolcu, ara transferde çok konuşulacak bir transferin öznesi olabilir.

Mesut Özil devre arasında Fenerbahçe'ye geliyor iddiası

İngiltere'de yayım yapan Daily Star gazetesi, Arsenal'da mutsuz olduğunu ileri sürdüğü Mesut Özil'in ocak ayında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceğini yazmıştı. Topçular'ın teknik patronu Unai Emery, Mesut'la aralarında sorun olduğuna yönelik iddiaları ısrarla yalanlasa da bugün Ada basınından yıldız futbolcuyla ilgili dev bir iddia daha geldi.

Ada'nın önde gelen gazetelerinden Daily Express, 29 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcunun ocak ayında Manchester United'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın asbaşkanı Ed Woodward'un ara transfer döneminde Mesut'u Jose Mourinho'ya hediye etmek istediği belirtildi. Mourinho ve Mesut, Real Madrid'de de birlikte çalışmışlardı. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil Fenerbahçe arsenal İngiltere Spor Toto Süper Lig Premier Lig

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ALİ KOÇ BAŞKAN OLACAK ZİDANE Yİ ALACAZ MESUT ZATEN GELİYO RONALDOYUDA ALICAZ ADAMDA PARA VAR OLUUMMMM :D
gezmeye mi ?
bjk gelse keşke
daily expressin haberi mantığa daha yatkın daily star ise tabirimi mazur görün sallamış bu topçu kardeşimiz fenere gelmez çünkü gelse bile sağındaki solundaki topçularla market alışverişine bile gitmez üzgünüm acı gerçekler
NE ALAKA FENERBAHÇE İLE.HABER OLSUN DİYE HABER....
Gelen giden yok rahat olun sadece bir arkadaşa bakıp gidecek:)))))
yaw he he
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