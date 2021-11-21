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Mesut Özil'e çakmak atıldı

21.11.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 13. hafta maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşıyor. Mücadelede sarı-lacivertlilere beraberliği getiren golü atan Mesut Özil'e çakmak atılması sonrası saha karıştı. Muslera ve Berke'nin kalelerinden çıkarak dahil olduğu gerilim kısa süre içinde büyürken hakem Halil Umut Meler birçok futbolcuya sarı kart gösterdi.

Mesut Özil'e çakmak atıldı
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye'nin kilitlendiği derbide saha karıştı. Fenerbahçe'nin skora dengeyi getiren golünden kısa süre sonra tribünlerden atılan yabancı maddeler iki takım futbolcuları arasında olay çıkmasına sebep oldu.

MESUT ÖZİL'E ÇAKMAK FIRLATILDI

Tribünden kendisine atılan çakmağı hakem Halil Umut Meler'e götürmek isteyen Mesut Özil'e Galatasaraylı futbolcular engel olamaya çalıştı. Bu andan itibaren iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşanırken, Berke ve Muslera da kalelerini terk ederek olay yerine geldi. Yaşanan arbedenin ardından hakem Halil Umut Meler, Muslera, Berke, Marcao ve Mert Hakan'a sarı kart gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mesut Özil
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