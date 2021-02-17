SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mesut Özil Fenerbahçe için şarkı söyledi

Mesut Özil Fenerbahçe için şarkı söyledi

17.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Mesut Özil bir paylaşımda bulundu. Özil, paylaşımda Fenerbahçe için 'Bir şarkısın sen'i söyledi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özil bu paylaşımında 'Bir şarkısın sen'i söylerken; 'Kadıköy'de muhteşem Fenerbahçe taraftarımızla buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum' notunu düştü.

4004

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Karagümrük maçında Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de görev alan Mesut Özil, gösterdiği performansla ön plana çıktı. Karagümrük - Fenerbahçe maçının 20. dakikasında Szalai'nin verdiği pasta Thiam golü atarken, sağ taraftan kullanılan serbest vuruşun başında Mesut Özil vardı.

Maçın ikinci yarısında 70. dakikada kaleyi cepheden gören vuruşta 32 yaşındaki yıldız futbolcu bir kez daha topun başına geçerken, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. Mesut Özil, oyun içerisindeki yaptığı hamlelerle teknik heyetten tam not aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildiFenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı!

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı!

Türk hakem hakkında şike suçlaması!

Türk hakem hakkında şike suçlaması!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed planı!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed planı!

G.Saray'a transferine bu paylaşımda cevap verdi!

G.Saray'a transferine bu paylaşımda cevap verdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Milli yıldıza dünya devi talip oldu iddiası

Milli yıldıza dünya devi talip oldu iddiası

Diğer Haberler

Mesut Özil Fenerbahçe için şarkı söyledi

Mesut Özil Fenerbahçe için şarkı söyledi

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Lemos'a 2 maç ceza

Fenerbahçeli futbolcu Lemos'a 2 maç ceza

Fenerbahçe’de Pelkas takımla çalıştı

Fenerbahçe’ye Pelkas'tan haber var!

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi

F.Bahçe'de flaş iddia! Sezon sonu bırakyor...

Erol Bulut, Pelkas'ı ilk 11'e monte edecek

Erol Bulut'tan Pelkas kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.