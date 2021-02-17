Mesut Özil Fenerbahçe için şarkı söyledi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özil bu paylaşımında 'Bir şarkısın sen'i söylerken; 'Kadıköy'de muhteşem Fenerbahçe taraftarımızla buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum' notunu düştü.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Karagümrük maçında Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de görev alan Mesut Özil, gösterdiği performansla ön plana çıktı. Karagümrük - Fenerbahçe maçının 20. dakikasında Szalai'nin verdiği pasta Thiam golü atarken, sağ taraftan kullanılan serbest vuruşun başında Mesut Özil vardı.

Maçın ikinci yarısında 70. dakikada kaleyi cepheden gören vuruşta 32 yaşındaki yıldız futbolcu bir kez daha topun başına geçerken, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. Mesut Özil, oyun içerisindeki yaptığı hamlelerle teknik heyetten tam not aldı.



