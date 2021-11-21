SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mesut Özil: Fenerbahçemle derbide gol attım, çok mutluyum

Mesut Özil: Fenerbahçemle derbide gol attım, çok mutluyum

21.11.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Mesut Özil: Fenerbahçemle derbide gol attım, çok mutluyum
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 2-1 kazandıkları ve 1 gol attığı Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Özil'in sözleri şu şekilde;

"Çok mutluyuz. Zaten birkaç gün önce de demiştim, güzel hazırlandık. Hoca elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık ve inandık. Allah'ıma şükürler olsun, bugün burada kazandık ve eve gideceğiz"

"Sistemi de değiştirdik. Az zaman vardı. 1-2 gün tüm takım çalıştık. Güzel oynadık. Elimizden geleni yaptık. İyi oynayan takım kazandı. Çok çok mutluyum. Fenerbahçe camiasına da çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyor, bizi her zaman destekliyorlar. Bu galibiyet onlara armağan olsun."

"Ben Fenerbahçemle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçeme geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÇay içiyor, cips yiyor, otomobilde geziyorlar! Ağaç kovuğunda bulunduÇay içiyor, cips yiyor, otomobilde geziyorlar! Ağaç kovuğunda bulundu
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
F.Bahçe'den G.Saray'a 'Squid Game' göndermesiF.Bahçe'den G.Saray'a 'Squid Game' göndermesi
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Derbide gergin dakikalar!

Derbide gergin dakikalar!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Maç sonu ortalık karıştı

Maç sonu ortalık karıştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.