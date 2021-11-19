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Mesut Özil formasını yırtıp, hocasına atmış!

19.11.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Sergio Ramos için transfer girişiminde bulunduğu iddiası gündeme yavaş yavaş yerleşiyor. Mesut Özil'in yakın arkadaşı 35 yaşındaki İspanyol futbolcunun gelip gelmeyeceği belli değil ancak eski defterler yeniden açıldı. Mesut Özil'in Real Madrid günleri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mesut Özil formasını yırtıp, hocasına atmış!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yaşadığı sakatlıklar yüzünde PSG’den gönderileceği iddia edilen Sergio Ramos’un yolu Fenerbahçe’ye düşer mi? Eğer böyle bir ortam oluşursa Mesut Özil’in devreye girip, transferin gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağı öğrenildi.

SÜRPRİZ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Birkaç yıl önce Mesut Özil, "Ramos benim Madrid'deki en iyi arkadaşımdı. O benim için bir kardeşi gibiydi" demişti. Bu arada ikili arasındaki ilişkiyle ilgili sürpriz bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.

FORMASINI YIRTTI, HOCASINA FIRLATTI

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2012'de yılında Deportivo La Coruna'ya karşı oynanan maçta Mesut Özil, Real Madrid’in o dönemdeki hocası Jose Mourinho ile devre arasında hararetli bir tartışma yaşadı.

Portekizli teknik adam, Mesut’ın performansından hiç memnun değildi. Bunu tüm takımın önünde ifşa etti. Mourinho, Mesut’a, “İki güzel pasın yeterli olduğunu düşünüyorsun. Rakibe müdahale etmek için fazla iyisin. O kadar iyi olduğunu düşünüyorsun ki yüzde 50 yeterli diyorsun. Özensiz vuruşlarının nasıl göründüğünü biliyor musun? Hayır! Sana göstereceğim!” dedi.

Bu olaydan sonra Mesut Özil formasını yırttı. Mourinho’ya fırlattı. Oynaması gerektiğini sert şekilde söyledi. Mourinho daha sonra Mesut Özil'e,"Git bir duş al, sana ihtiyacımız yok!” dedi.

MOURINHO'YA REST ÇEKTİ

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Mesut Özil ikinci yarıda oyun dışında kaldı. Ancak Mesut Özil yalnız değildi. Ramos yanındaydı. Kaptan dikkat çekici bir jest yaptı. Mesut Özil'in formasını altına giydi. Mourinho’ya rest çekti. Çünkü Ramos’un formasının altından Mesut’un 10 numaralı forması çok net şekilde görülüyordu. Mesut Özil o günü, "Desteklerini takdir ettim" diyerek hatırladı. Sergio Ramos, Mesut Özil'in Arsenal'e satılmasına da karşı çıktı ancak bunu başaramadı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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