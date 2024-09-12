Mesut Özil, futbol arenasına geri dönüyor! TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile anlaşma sağladı

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da asbaşkan Ünal Memiç, eski futbolcu Mesut Özil ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Altyapı konusunda el sıkıştıklarını ifade eden Ünal Memiç, Mesut Özil'e yetki vereceklerini ifade etti.

"MESUT ÖZİL İLE ANLAŞTIK, İMZALAR ATILACAK"

Ünal Memiç, "Altyapı konusunda güzel bir gelişme oldu. Mesut Özil, Ümraniyespor'a tahsis edilen araziyi kullanıp altyapı tesisi kurmayı teklif etti. Tabii, Mesut Özil ile yaptığımız toplantıda biz de şunu istedik. Sana burada bir yer tahsis etmektense gel altyapıyı sana verelim. 19 yaş altını tamamen sen organize et ve sen çalıştır. Bu teklif onun da hoşuna gitti, yani bizden bağımsız araziyi kullanmak yerine bizimle entegre olması onun da hoşuna gitti. Mesut Özil ile anlaşma sağladık. Önümüzdeki günlerde resmi imzalar atılacak. Yurt içinden ve yurt dışından gelecek vadeden isimleri altyapımıza dahil edeceğiz. Bu altyapı projesinde temel prensibimiz Alman modeli olacak" açıklamasını yaptı.

ANELKA İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Sportif direktör olarak Anelka ile çalışan Ümraniyespor, kısa süre önce ünlü isimle yolları ayırmıştı. Memiç, "Nicolas Anelka biz göreve geldikten hemen sonra ayrıldı. O pozisyon için bir ismi düşünmüyoruz. Futbol Direktörlüğü görevi için uzun yıllar Sivasspor ve Altınordu'da görev alan Murat Dizdar ile anlaştık. Murat Hoca'nın başarılı olacağına inanıyoruz" sözlerini kullandı.